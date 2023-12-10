بعد إدلائه بصوته.. رئيس مجلس النواب يحث جميع المواطنين على نزول الانتخابات

أدلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.



وقال “جبالي” خلال تصريحات أذاعتها فضائية صدى البلد، في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024، إن اليوم يتم التأكيد للعالم أجمع أن مصر بخير والشعب المصري يقف صفًا واحدًا، وهذا يدل على أصالة هذا الشعب وأصالته وفهمه العميق لقضاياه الوطنية والإنسانية، معقبًا: “ده يوم عيد بالنسبة للمصريين”.



وتابع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: “أدعو كل مصري أن يبادر ويتكثف حضور المصريين في هذا اليوم العظيم”، كما شكر رئيس مجلس النواب كافة وسائل الإعلام على جهودهم في تغطية الانتخابات.