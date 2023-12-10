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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنوفية تقدم خدماتها باللجان الانتخابية لمساعدة كبار السن وذوى الهمم.. صور

صحة المنوفية
صحة المنوفية

اعلنت الدكتورة رشا خضر مدير مديرية الصحة في محافظة المنوفية، أنه تم  رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية وإلغاء الأجازات وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن تواجد أطقم طبية بمحيط اللجان الانتخابية لتقديم الخدمات الطبية للناخبين من كبار السن وذوى الهمم  ومساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم .

وأكدت على المتابعة الدورية على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات بالمديرية خلال سير العملية الانتخابية.

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وأشار مدير مرفق إسعاف المنوفية إلى توزيع سيارات الإسعاف بمحيط اللجان الانتخابية بجانب رفع درجة الاستعداد في قطاع الإسعاف  للتعامل الفورى ومواجهة اية طوارئ .


من جانبه أكد اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية على أهمية التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية ورفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى بجميع القطاعات الخدمية والحيوية للتعامل اللحظى فى حالات الطوارىء  لضمان نجاح العملية الإنتخابية والظهور بالشكل المشرف.

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