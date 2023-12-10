المنوفية تعلن تأجيل أعمال غسيل الشبكات والمحطات وقطع المياه خلال انتخابات الرئاسة

وفرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة المنوفية، سيارات لنقل العاملين إلى لجانهم الانتخابية في الانتخابات الرئاسية لتسهيل التحركات والمشاركة في الانتخابات وانتشار معدات الشركة وفرق الصيانه امام اللجان الانتخابية بصفه مستمره لتكن على اتم الاستعداد للتعامل مع الازمات و الطوارئ.

وأكد محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية هو حق وواجب واطني وركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية ورسالة حضارية ترسخ قيم المواطنة والانتماء، مشيرا إلى أن المنوفية بلد الانتماء والوطنية ومن المحافظات الرائدة على مستوى الجمهورية فى اعلى نسبة مشاركة فى الانتخابات والوعى السياسي .

واعلن، عن تأجيل اعمال غسيل الشبكات والمحطات وقطع المياه فى فترة الانتخابات وتشكيل لجنه متابعه رئيسية بمقر الشركة لمتابعة هذه الاعمال وحل المشاكل التي قد تحدث فى حينها بالتنسيق مع سيادته ومع قطاعات الشركة المختلفه.



وأمر بتوفير سيارات صيانه بصفه مستمره بجانب اللجان حال قطع المياه بسبب حدوث عطل مفاجئ.

كما اعلن ،عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أفرع الشركة، لضمان استدامة تقديم خدمات المياه والصرف الصحى بشكل منتظم خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من التزام الشركة الراسخ بتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين وضمان استمراريتها، وسرعة التعامل مع أى مشاكل قد تطرأ فى الشبكات أو المحطات، كما توفر سيارات مياه متنقلة بالقرب من لجان الانتخابات.