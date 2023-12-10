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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتابع سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان بالفترة المسائية.. صور

محافظ المنوفية يتفقد
محافظ المنوفية يتفقد لجان الانتخابات

 تفقد مساء اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدداً من اللجان والمقار الانتخابية للاطمئنان على الحالة العامة للمشهد وانتظام العملية الانتخابية وتقديم الدعم اللازم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر ،رافقه هناء عقيلة رئيس حى غرب شبين الكوم.


واطمئن المحافظ على سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان بمدرسة المساعى المشكورة المشكورة الثانوية بمدينة شبين الكوم وتوافر كافة سبل الدعم وعدم وجود أية معوقات .

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وخلال تفقده حرص الشباب والأهالي على إلتقاط الصور التذكارية معه تزامناً بالإنتخابات ، مشيراً إلى أن اللجان شهدت في يومها الأول حشداً كبيراً من قبل الناخبين وحتى الآن بالفترة المسائية للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات وذلك وسط حالة من الفرحة العارمة والأناشيد الوطنية مما يعكس الوعي السياسي لديهم والدور الإيجابي لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة دائماً في كافة الاستحقاقات الدستورية.
وأشار أبو ليمون إلى متابعته اللحظية والميدانية المستمرة على مدار اليوم للمشهد الانتخابي وحتى إنتهاء عملية التصويت ومن خلال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتذليل كافة المعوقات والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات، مؤكداً أن المحافظة قد اتخذت العديد من الإجراءات والتجهيزات الخاصة بالإنتخابات ورفع درجة الإستعداد القصوى بكافة المديريات والقطاعات الخدمية الهامة والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه للحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الانتخابي لضمان سير العملية الإنتخابية.
جدير بالذكر أن إجمالى عدد الناخبين بمحافظة المنوفية بلغ  2 مليون و 851 ألف و 466 ناخب على مستوى المحافظة وتجهيز  506 مركز إنتخابي و 12 لجنة رئيسية و 580 لجنة فرعية منهم 6 لجان للمغتربين.

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