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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد اختفاء سنوات.. إنعام الجريتلي تدلي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

إنعام الجريتلي
إنعام الجريتلي

أدلت الفنانة القديرة إنعام الجريتلي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024 ، وذلك فى لجنتها الانتخابية بالمدرسة اليابانية بالشيخ زايد.

 

جاء ظهور الفنانة إنعام الجريتلي للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية ، بعد سنوات من الإختفاء لسنوات طويلة ، خاصة بعد وفاة شقيقتها الفنانة أحلام الجريتلي .

إنعام الجريتلى من أصول شركسية، وتخرجت في معهد السينما قسم التمثيل، ولديها عدد كبير من الأعمال تخطت الـ150 عملا بين السينما والمسرح والتليفزيون.

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وكانت إنعام الجريتلى، قد أكدت أن نجاح مجموعة أجزاء مسلسل "راجل وست ستات"، جعل البعض يحصرها فى تقديم الأدوار الكوميدية، على الرغم من تقديمها أنواعا درامية أخرى.

 

وقالت "الجريتلى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنها خلال مشوارها الفني كانت تقدم أعمالا اجتماعية وتراجيدية، فقد حرصت على التنوع فى أدوارها.

 

أكدت الفنانة إنعام الجريتلى انها وافقت على العمل فى الإذاعة المصرية من خلال المسلسل الإذاعى "عليا والأمثال الشعبية " بدون أجر لرغبتها فى رد الجميل الى مؤسسة ماسبيرو التى كانت واحدة من إبنائها لسنوات طويلة.

 

وإضافت الجريتلى ان هناك سببين لموافقتها على العمل بدون أجر للسنة الثانية على التوالى فى الإذاعة المصرية الاول والأهم بالنسبة لها ان الاذاعة والتليفزيون المصري أعطيا لها الكثير حين كانت تعمل فيهما ، وكان لابد ما ان تقف بجوارهما فى تلك الفترة.

 

وتابعت ان السبب الثانى هو رغبتها فى ممارسة العمل الفنى، حيث انها تريد ان تشبع رغبتها الفنية دائمًا من خلال التمثيل ، مؤكدة ان الفنان لابد ألا يبتعد كثيرًا عن الفن.

 

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