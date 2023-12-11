بعلم مصر.. سيدة مسنة تشارك في الانتخابات وتعلن تأييدها للرئيس السيسي

أثارت إحدى السيدات المصريات إعجاباً واسعاً بمشاركتها في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، حيث حرصت على الإدلاء بصوتها حاملة علم مصر، معلنة أن صوتها سيكون للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت السيدة في تصريح لها أمام مركز الاقتراع "ربنا يخلي الرئيس السيسي لينا مفيش زيه"، معربة عن تأييدها وثقتها الكاملة بقيادته.

وعبر العديد من المتواجدين أمام اللجنة عن إعجابهم بروح الوطنية والانتماء لدى السيدة، لافتين إلى أن مشاركتها الفاعلة في العملية الديمقراطية تعكس تفاؤل الشارع المصري.

يذكر أن عملية التصويت بدأت في التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء، على أن يتم إعلان النتائج في 18 ديسمبر.

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.

أما الأشخاص الممنوعين من التصويت، فهم أصحاب الأمراض العقلية والمدانون بأحكام نهائية بجرائم تشمل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية، بالإضافة إلى المدانين الذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات مسؤولية الإشراف على جميع الانتخابات والاستفتاءات في مصر وإدارتها.