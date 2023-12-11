عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعلم مصر.. سيدة مسنة تشارك في الانتخابات وتعلن تأييدها للرئيس السيسي

صدى البلد

أثارت إحدى السيدات المصريات إعجاباً واسعاً بمشاركتها في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، حيث حرصت على الإدلاء بصوتها حاملة علم مصر، معلنة أن صوتها سيكون للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت السيدة في تصريح لها أمام مركز الاقتراع "ربنا يخلي الرئيس السيسي لينا مفيش زيه"، معربة عن تأييدها وثقتها الكاملة بقيادته.

txt

تمركزات طبية أمام لجان انتخابات الرئاسة بأسوان

txt

علم مصر يزين مشهد ثاني أيام انتخابات الرئاسة بمصر القديمة والمنيل

وعبر العديد من المتواجدين أمام اللجنة عن إعجابهم بروح الوطنية والانتماء لدى السيدة، لافتين إلى أن مشاركتها الفاعلة في العملية الديمقراطية تعكس تفاؤل الشارع المصري.

يذكر أن عملية التصويت بدأت في التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء، على أن يتم إعلان النتائج في 18 ديسمبر.

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.

أما الأشخاص الممنوعين من التصويت، فهم أصحاب الأمراض العقلية والمدانون بأحكام نهائية بجرائم تشمل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية، بالإضافة إلى المدانين الذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات مسؤولية الإشراف على جميع الانتخابات والاستفتاءات في مصر وإدارتها.

الانتخابات الرئاسية الشارع المصري الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن اليوم الاثنين.. كم سجل سعر الكيلو فى البورصة؟

أمطار تصل لحد السيول.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

700 جنيه|هزة عنيفة تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

مش هتصدق شكلها.. مى كساب تثير الجدل بفقدان وزن مبالغ فيه

التطبيق اليوم والشراء بهذه الطريقة| كيلو السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي من وزير التموين.. اعرف حصتك

بداية التقلبات الجوية والسيول تضرب هذه المناطق| تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة

الفيفا يصدم اتحاد جدة قبل انطلاق كأس العالم للأندية

قرار حاسم.. شوبير يعلن مفاجأة مدوية عن صفقة الأهلي المنتظرة

ترشيحاتنا

ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.. مسيرة حاشدة لأهالي المنوفية أمام اللجان

أعلى من 2014.. الانتخابات الرئاسية 2024 تحقق رقما قياسيا.. رئيس الهيئة الوطنية يكشف التفاصيل

بعلم مصر.. سيدة مسنة تشارك في الانتخابات وتعلن تأييدها للرئيس السيسي

بنحبك يا مصر.. وفد من الأطفال يفاجئ قوات الأمن بطلب أمام لجنة الانتخابات..صور

احتشاد المواطنين أمام لجان الانتخابات الرئاسية بالسيدة زينب.. صور

الأونروا: 1.3 مليون نازح فلسطيني لجأوا إلى 154 من منشآتنا في قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كليوباترا.. سولاف فواخرجي بـ الزي الفرعوني في أحدث ظهور لها

بعد ظهورها بعلم فلسطين.. صور تصدرت التريند لـ ياسمين عبد العزيز

بعد إطلالتها الغريبة .. صور أثارت الجدل لـ هند عاكف

ليه وصل 40 جنيه| جنون البصل يعود من جديد.. وهذا موعد انخفاضه لمعدلاته الطبيعية.. الأسباب والتفاصيل

فيديو

دنيا عبدالعزيز: هذا الشخص هددني بتشويه وجهي| شاهد

الإضراب الشامل.. شاهد ماذا يفعل العالم العربي والغربي اليوم الاثنين لدعم غزة؟

تعمقن في القرآن وتحولن للإسلام.. أمريكيات يصفعن الاحتلال ضربة قوية مناصرة لسكان غزة

بالغناء والزغاريد.. نجوم مصر يشاركون في انتخابات الرئاسة 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ