قادة ومسؤولون في ثاني أيام انتخابات الرئاسة|وزيرة التخطيط: صوتك واجب وطني.. والقومي للمرأة: حق لكل فرد

وزيرة التخطيط: الانتخابات واجب وطني

الأنبا أكسيوس أسقف عام كنائس المطرية وعين شمس: شكرا لرجال الشرطة على التنظيم

عضو القومي للمرأة: المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق لكل مواطن

انطلقت اليوم الإثنين ثاني ايام انتخابات رئاسة الجمهورية، بمشاركة عدد من المسؤولين والقيادات الذين أدلوا بصوتهم في كل أنحاء جمهورية مصر العربية، ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.

وشهدت اللجنة منذ الساعة الثامنة صباحا اصطفاف الناخبين في انتظار فتح باب التصويت في الساعة التاسعة.

وزيرة التخطيط تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية



أدلت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ بصوتها في الانتخابات الرئاسية، بمقر لجنتها الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفي يسري عميرة بمصر الجديدة محافظة القاهرة.

وأكدت د. هالة السعيد أن المشاركة في الانتخابات هي واجب وطني مهم وأصيل لكل مواطن، مؤكدة أن الإدلاء بالصوت الانتخابي هو أعلى هرم الممارسة الديمقراطية وهو حق دستوري مكفول للجميع.

وأشادت السعيد بالنظام الذي تشهده العملية الانتخابية من حيث تنظيم اللجان والمقار الانتخابية، وتأمين صناديق الاقتراع، وكذلك التعامل الحضاري من جانب المواطنين المشرفين علي الانتخابات، مشيرة إلى أن اهتمام المواطنين بالتوافد على المقار الانتخابية يعكس الوعي الكامل لدى المواطن المصري بأهمية مشاركته في صناعة مستقبل مصر.

رئيس الكيماويات يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلي الكيميائى عماد حمدى رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بلجنة الوافدين لجنة الشؤون الاجتماعية بميدان الأميرية القاهرة.

وعقب الإدلاء بصوته، تفقد الكيميائي عماد حمدي؛ شركة النيل للأدوية، والشركة العربية للادوية، وممفيس للادوية، لمرافقة العاملين وحشدهم للادلاء بأصواتهم في لجان الاقتراح.

وأكد "حمدى"، انه تم تشكيل غرفة عمليات من قبل النقابة العامة للكيماويات ولجانها علي مستوى الجمهوريه لمتابعة سير العملية الانتخابات ايام التصويت الثلاثة منذ الساعات الاولي ، وأشاد بإقبال العاملين على اللجان.

ودعا رئيس نقابة الكيماويات جميع العاملين للنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لممارسة الحق الدستوري في الإدلاء بالصوت الانتخابي، لتعبر الانتخابات عن إرادة المصريين وتطلعاتهم وآمالهم.

مدير تضامن طرة تدلي بصوتها

تفقدت نورا صدقي مدير إدارة التضامن الاجتماعي بطرة ، اللجان الانتخابية في حي طرة بصحبة الرائدات الحضريات وذلك لمتابعة استحقاق المصريين في الانتخابات الرئاسية في مصر.

قالت نورا ، أن من الضروري نزول جميع المصريين ممن لهم حق التصويت عبر المشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدة أنه واجب وطني .

أسقف عام كنائس المطرية وعين شمس يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى الأنبا أكسيوس أسقف عام كنائس المطرية وعين شمس، بصوته في ثاني أيام انتخابات الرئاسة، بمدرسة الشهيد امتياز محمد كامل الثانوية بنات، بمنطقة العباسية.

وأشاد أكسيوس، بالتنظيم ودور رجال الشرطة، كما دعا المصريين بمختلف فئاتها للنزول والمشاركة في انتخابات الرئاسة. .

وشهد محيط مدرسة الشهيد امتياز كامل في الوايلي، صباح اليوم الاثنين، توافد عدد من شباب جامعة عين شمس للإدلاء بأصواتهم والحصول على حقهم الدستوري في الاستحقاق الانتخابي.

رئيس مصلحة الضرائب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

كذلك أدلى فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب بصوته في لجنة القرية السياحية الأولى بالحي المتميز في مدينة ٦ أكتوبر.

محمد الباز يدلي بصوته بالمنيل

أدلى الإعلامي محمد الباز، بصوته في مدرسة الشهيد طيار محمد جمال بالمنيل، وذلك خلال ثاني أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

عضو القومي للمرأة : المشاركة بالانتخابات الرئاسية حق لكل مواطن

تفقدت الدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال وعضو المجلس القومي للمرأة، سير العملية الانتخابية داخل اللجان بالوايلي.

وقالت "الغزالي"، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق لكل مواطن، مؤكدة على انتظام سير العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية وسط تواجد رجال الأمن في محيط اللجان .

وشهد محيط مدرسة الشهيد امتياز كامل في الوايلي، صباح اليوم الاثنين، توافد عدد من شباب جامعة عين شمس للإدلاء بأصواتهم والحصول على حقهم الدستوري في الاستحقاق الانتخابي.

قسيس يحرص على المشاركة بصوته في انتخابات الرئاسة

حرص قسيس على المشاركة بالأدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وتواجد في لجنة الثانوية العسكرية بنين بالمعادي، موجهاً دعوة لكافة المواطنين بأهمية التصويت للمرشح الذي يرغب في توليه فترة مقبلة.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.