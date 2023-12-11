مواطن بالعريش يكتب على ملابسه عبارات تأييد للمرشح الرئاسي السيسي

حرص المواطن عبد الله من طنطا ويقيم في مدينة العريش شمال سيناء حاليا منذ عدة سنوات، على كتابة عدة عبارات على ملابسه.اثناء ذهابه للادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024م، لاختيار رئيس الجمهورية القادم لفترة رئاسية جديدة.



جلباب:



حيث ارتدى جلباب مكتوب علية مصر اولا مصر فول الجميع وإنه يحب الرئيس السيسي ويعشقه وإنه زعيم الأمة العربية إلى جانب تحيه للجيش والشرطة ، وان سيناء خط احمر وأمانة في ايديهم ولا للتهجير للفلسطينيينإلى سيناء، .وهو يحب مصر تحيا مصر تحيا مصر



وقال إنني سأترك هذا الجلباب إلى ابناءي واحفادي للذكرى كي يعرفون مدي أهمية مصر وريادتها على مستوي الشرق الأوسط.

وتضم شمال سيناء لجنه عامه بها 11 دائرة انتخابيه موزعين على 40 مقر انتخابي بعدد 53 لجنه انتخابيه تضم 7 لجان وافدين، لافتا الي أن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية نحو 299 ألف شخص.

