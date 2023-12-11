مسيرة في سوهاج تضم 20 ألف طالب.. وأطول علم لمصر أمام لجان قنا

رئيس لجنة سوهاج: انتظام العملية الانتخابية

مسيرة في سوهاج تضم 20 ألف طالب

أطول علم لمصر أمام لجان قنا

شهدت محافظات صعيد مصر إقبالا من الناخبين خلال اليومين الأول والثاني للانتخابات الرئاسية 2024، وانطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 داخل الجمهورية وبدأت لجان الاقتراع عملها فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً، طبقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

إقبال أهل صعيد مصر على الانتخابات الرئاسية

رصدت كاميرا قناة صدى البلد، الساعات الأولى من ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 في صعيد مصر، التي انطلقت أمس الأحد، وتستمر على مدار 3 أيام وفقا للجدول الزمني للاستحقاق الرئاسي المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية.

وقال مصطفى الشيمي، مراسل قناة صدى البلد، من محافظة سوهاج، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، لافتا إلى أن من يحق له التصويت في الاستحقاق الرئاسي في محافظة سوهاج، يبلغ 3ملايين و 253 ألفا و 846 ناخبا بـ 18 لجنة عامة.

وأشار إلى أن محافظة سوهاج استعدت للانتخابات الرئاسية بتجهيزات على أعلى مستوى للتيسير على المواطنين، بالإضافة إلى العديد من التسهيلات خاصة لكبار السن كبيرة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

لجان سوهاج فتحت أبوابها للتصويت بانتخابات الرئاسة في مواعيدها

قال المستشار طارق مزيد، رئيس لجنة عامة بقسم أول سوهاج، إن عدد اللجان الفرعية 19 لجنة، مؤكدا انتظام في العملية الانتخابية، وفتحت جميع اللجان أبوابها في مواعيدها دون أي مشكلات، وذلك، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات عبر تطبيق «زووم»، لمتابعة سير العملية الانتخابية في لجان الجمهورية، ونقلته قناة "إكسترا نيوز"، تزامنًا مع ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.

وبدأ منذ قليل مؤتمر غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، لمتابعة فتح اللجان والتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، والرد على كل الاستفسارات المتعلقة بأعمال التصويت فى اليوم الثانى من الانتخابات والتى تستمر حتى الغد.

إقبال كثيف بالانتخابات الرئاسية في سوهاج.. وتسهيلات كبيرة للمواطنين

وصل جميع القضاة المشرفين على الانتخابات بالمواعيد المحددة بجميع اللجان في 684 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، منها 9 لجان للوافدين من المحافظات؛ لاستقبال 3 مليون و253 ألف و847 ناخب وناخبة ممن يحق لهم التصويت بسوهاج.

محافظ سوهاج: أدعو المواطنين لممارسة حقهم

من جانبه، أدلى أمس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بصوته في الانتخابات الرئاسية وذلك بلجنة الوافدين بمعهد علي بن أبي طالب الأزهري النموذجي بحي شرق سوهاج، ورافقه اللواء محمود تيمور رئيس هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، وعدد من وكلاء الوزارات الوافدين.

وأشاد محافظ سوهاج بإقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، والتى تسير بمنتهى الرقي، وبشكل طبيعى ومنظم دون أية معوقات، مما يؤكد على عزم وإصرار الشعب المصرى لاستكمال مسيرة التنمية وبناء مصر الحديثة.

ودعا "الفقي" المواطنين إلى المزيد من المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا استعداد اللجان لاستقبال الناخبين، وتجهيز جميع المقرات وتوفير كافة سبل الراحة لخدمة المواطنين بمختلف لجان سوهاج.

رئيس جامعة سوهاج: مشهد إقبال الشباب على المشاركة في انتخابات الرئاسة مبهر

تحدث الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن سير من الانتخابات الرئاسية، وقال : "مشهد إقبال الشباب على المشاركة في انتخابات الرئاسة مبهر ويدعو للفخر".

وأضاف : "مصر قوية وحية وأبية بشبابها، لأن 70% من تعداد السكان المصري شباب"، موضحا: "عدد الطلاب الذي شاركوا في الانتخابات كبير جدا".

مسيرة في سوهاج تضم 20 ألف طالب شارك في الانتخابات الرئاسية

واكد النعماني أن المشهد الانتخابي كان بمثابة عرس ديمقراطي، حيث وجه الشباب رسالة للداخل وللخارج، متابعا: نحن أمام مشهد شبابي مختلف لم نشهده من قبل.

وأضاف أن الشباب هم أساس الأمة والحاضر والمستقبل، متابعا: المشاركة الإيجابية للشعب في الانتخابات تمثل حائط صد للمخططات الخارجية.

واسترسل: شاهدنا اليوم خروج مسيرة تضم 20 ألف شاب من طلاب الجامعة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية في يومها الأول، ولفت إلى أن الشباب كانوا في حالة سعادة؛ لمشاركتهم في الانتخابات، فهم بناة الحاضر والمستقبل.

بأطول علم لمصر..مسيرة طلابية أمام لجان قنا لحث المواطنين على المشاركة

على صعيد آخر، شهدت شارع الشنهورية بمدينة قنا، تنظيم مسيرة طلابية أمام اللجان الانتخابية، لحث المواطنين على المشاركة فى العملية الانتخابية، مع انطلاق أول أيام الانتخابات الرئاسية.

حمل المشاركون أطول علم لمصر خلال تحرك المسيرة أمام اللجان الانتخابية، وسط هتافات تحث المواطنين على المشاركة الإيجابية، وترديد أغاني وطنية.

كما شارك عدد كبير من المواطنين خلال المسيرة، بسياراتهم، حاملين أعلام مصر، تعبيراً عن فرحتهم بالمشاركة فى الاستحقاق الدستورى الذى تشهده البلاد.