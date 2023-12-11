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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الإقبال يؤكد وعي الشعب.. غرفة عمليات الوطنية للصحافة تشيد بأداء المؤسسات القومية

غرفة عمليات الوطنية
غرفة عمليات الوطنية للصحافة

واصلت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للصحافة متابعته لسير العملية الانتخابية لليوم التاني من خلال متابعة التغطيات الصحفية للعملية الانتخابية في جميع محافظات مصر من خلال شبكة المراسلين التابعين للصحف القومية والبوابات الإلكترونية. 

وأكد المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن تشكيل الهيئة لغرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية هدفها رصد وتذليل أي عقبات تواجه الصحفيين أثناء تأدية عملهم.

وقال إن غرفة العمليات والمشكلة برئاسة الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة وعضوية كل من وليد عبد العزيز وأسامة أبو باشا والشيماء عبدالإله أعضاء الهيئة ومروة السيسي الأمين العام يعملون على مدار اليوم من خلال التواصل مع قيادات المؤسسات الصحفية وأيضاً الزملاء الصحفيين لرصد ومتابعة سير العملية الانتخابية وأيضا التناول الواقعي من خلال الصحف والمجلات والبوابات الإلكترونية.

 

وأضاف الشوربجي أن الهيئة في تواصل دائم مع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، موضحاً أن الهيئة لم تتلقى أي شكاوى من الصحفيين في اليوم الثاني وأن الشكاوى التي تم تلقيها خلال اليوم الأول تم حلها من خلال التواصل مع الجهات المسئولة.

 

وأشاد عبد الصادق الشوربجي بالإقبال الكبير للمصريين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية مؤكدا أن التنظيم الجيد أدى إلى سهولة الوصول إلى صناديق الاقتراع في زمن قياسي وهو الأمر الذي سيساعد على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

 

ومن جانب آخر قال الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة ورئيس غرفة عمليات الرصد والمتابعة أن خطة العمل التي وضعتها الهيئة والتزام أعضاء الغرفة من الزملاء الأعضاء ساعد على سرعة التواصل مع مختلف المؤسسات القومية والبوابات الإلكترونية لضمان استمرار العمل خلال هذه الفترة طبقا لمعايير الالتزام بالمهنية والمصداقية.

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