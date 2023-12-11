تاركا إياهم ينزفون حتى الموت.. حصيلة مفجعة لعدد شهداء غزة في حرب إبادة الاحتلال

أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ليصل إلى حصيلة مفجعة جديدة من الشهداء، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.



وفق آخر حصيلة للضحايا ارتقى في غزة 18.205 شهداء إضافة إلى 49.645 جريحا في حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.



وذكرت وزارة الصحة بغزة أن 208 شهداء و416 مصابا حصيلة اليوم الذي لم ينتهي بعد جراء القصف الإسرائيلي وعدد كبير من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض.



وأكدت وزارة الصحة أن جيش الاحتلال يمنع وصول سيارات الإسعاف إلى الجرحى ويتركهم ينزفون حتى الموت.



أوردت إذاعة صوت فلسطين نقلا عن مصادر صحفية بقيام قناصة الاحتلال باعتلاء الطابق الثالث من المستشفى الإندونيسي، في استمرار من الاحتلال بعد أكثر من شهرين من حرب الإبادة على استهداف المستشفيات وتدمير البنى التحتية المحيطة بها فضلا عن تهريبها.



وذكرت إذاعة صوت فلسطين أن قوات الاحتلال تحاصر أيضا مستشفيي العودة وكمال عدوان في قطاع غزة.

وذكرت الصحة في غزة أن الاحتلال يحاصر ويستهدف مستشفى كمال عدوان شمال غزة، ويعرض حياة المتواجدين فيه للموت.

يأتي ذلك فيما شن طيران الاحتلال غارات على منطقة معن وبلدة بني سهيلا شرق خانيونس.