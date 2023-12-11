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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

غرفة عمليات التنسيقية: مشاركة كثيفة للشباب وطلاب الجامعات في العملية الانتخابية

صدى البلد

تواصل غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة الانتخابات الرئاسية، ورصد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية في الداخل، لليوم الثاني.

ورصدت الغرفة توفير كافة سبل المساعدة والرعاية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أثناء توافدهم إلى لجان الاقتراع للتصويت الانتخابى .

ورصد المتابعون كثافة الإقبال في معظم المحافظات خاصة محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة وسوهاج وأسيوط والمنوفية والبحيرة، ما يدل علي وعي المواطنين وروحهم الوطنية وحرصهم علي المشاركة في الاستحقاقات الدستورية من خلال مباشرة حقوقهم السياسية.

وتابعت الغرفة: كما رصد متابعونا تزايد أعداد الناخبين في العديد من اللجان الفرعية بالتزامن مع موعد خروج الموظفين من أعمالهم، وتوجههم للإدلاء بأصواتهم، بينما رصدنا إقبالا متوسطا في بعض المحافظات مثل كفر الشيخ ، وأسوان والأقصر والسويس ، بالإضافة إلى رصد انتظام العملية الانتخابية وعدم رصد مخالفات أو تجاوزات مؤثرة حتى الآن .

ولاحظ متابعونا استمرار تواجد بعض المنظمات الدولية والمحلية المصرح لها بالمتابعة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وتفقدها لبعض اللجان في المحافظات لمتابعة سير العملية الانتخابية، منها وفد الاتحاد الأفريقي ولجنة من جامعة الدول العربية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وغيرها.

وشكلت غرفة عمليات التنسيقية وحدة للمتابعة مع مندوبيها في اللجان العامة، حيث تم تشكيلها من 10 أعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بهدف متابعة ورصد ما يرد للجان العامة بالمحافظات، وذلك تمهيدًا لمتابعة الحصر العددي للأصوات فى نهاية أيام التصويت.

ورصدت الوحدة في محافظة القليوبية حالة إغماء للقاضي بلجنة 37 - مدينة بنها، وفي محافظة دمياط: حالة إغماء لسيدة أثناء الإدلاء بصوتها بمدرسة دمياط الثانوية العسكرية،  وفي بنى سويف: توقف عملية التصويت باللجنة الفرعية لجنة المدرسة الثانوية الميكانيكية لمدة ربع ساعة لحدوث مشادة داخل اللجنة وتم حل المشكلة واستئناف العملية الانتخابية.

كما تم رصد مشاركة كثيفة من طلاب الجامعات بأعداد كبيرة في عملية التصويت، وحضور ممثلين من برلمان البحر الأبيض المتوسط والهيئة البرلمانية الأفريقية في بعض اللجان، وسير العملية الانتخابية الخاصة بالوافدين بمطار القاهرة الدولى وتسهيل الإجراءات للمسافرين.

كما رصدت سقوط أحد الناخبين بسبب هبوط حاد بمدرسة السلام - الباجور - المنوفية، وإصابته بجروح سطحية بالرأس والجبهة، وتم رصد مشاجرة محدودة أمام لجنة السلام الابتدائية بمحافظة الشرقية وتمت السيطرة عليها من قبل الأمن.

وتجري عملية الانتخاب على ٣  أيام هي ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر في  ١١ ألفا و٦٣١ لجنة بداخل ٩٣٧٦ مركزا انتخابيا ويتابع العملية الانتخابية:
-٢٤ سفارة و٦٧ دبلوماسيا يتابعون الانتخابات
-١٤ منظمة دولية بـ ٢٢٠ متابعا
- ٦٢ منظمة مجتمع مدني محلي بـ ٢٢ الفا و٣٤٠ متابعا
- ١١٥ وسيلة إعلامية وصحيفة دولية بـ ٥٢٨ متابعا
- ٧٠ وسيلة إعلامية محلية بـ ٤٢١٨ صحفيا وإعلاميا.

وتستمر غرفة العمليات المركزية في متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة منذ فتح اللجان في موعدها في التاسعة صباحًا وحتى إغلاقها في التاسعة مساءً للتأكد من ضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية وفقًا لكافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

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