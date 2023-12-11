رئيس لجنة أبو قرقاص بالمنيا: إقبال غير مسبوق للناخبين للإدلاء بأصواتهم

قال محمد صبحي، رئيس لجنة «أبو قرقاص» بالمنيا، إنَّه تم استئناف العمل باللجان الفرعية، و«لدينا 64 لجنة فرعية وكثافة من الحضور غير مسبوقة للناخبين الحريصين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية».

وأضاف «صبحي»، في مداخلة له عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، بمؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات حول آخر مستجدات سير العملية الانتخابية، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أنَّ جميع رؤساء اللجان حريصين على تذليل العقبات وتمكين كل مواطن من الإدلاء بصوته والمشاركة في عرس الدولة المصرية.

وتابع رئيس لجنة «أبو قرقاص» بالمنيا، أنَّ العملية الانتخابية تسير على أتم وجه، ومستمرة حتى يتمكن آخر مواطن من التصويت في العملية الانتخابية.