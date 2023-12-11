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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تنسيقية شباب الأحزاب: مبهورون بما يفعله المصريون خلال الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

صرح النائب محمود القط، عضو غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، عن آخر مستجدات العملية الانتخابية باللجان خلال اليوم الثاني من الانتخابات، مؤكدا أن المواطنين يكسرون جميع الأرقام المعتاد عليها في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح "القط"، خلال مداخلته الهاتفية على شاشة المحور، أن المصريين على نفس الوتيرة من الحشد الانتخابي على مدار اليوم الأول و الثاني في جميع المحافظات، معلقا: " مبهورون جدا بما يفعله المصريين بمشاركتهم بالانتخابات الرئاسية 2024".

ولفت "القط"، إلى أن المحافظات الحدودية أعدادها لم تقل إطلاقا على مدار اليوم من جميع الفئات العمرية، موضحا أن شريحة الشباب من سن 18 إلى 25 هم الأكثر حضورا و هذا ما لم يتوقعوه، منوها إلى أن شعورهم بالخطر على بلدهم و خاصة بعد الاحداث الأخيرة بقطاع غزة هو ما دفعهم للمشاركة بالانتخابات و شعورهم بالمسئولية تجاه وطنهم.

المحافظات الحدودية

وأضاف، أن المحافظات الحدودية هم أكثر من يشعرون بالخطر على مصر و الأمن القومي من النواحي الحدودية الثلاثة، و مشاركتهم بالانتخابات الرئاسية هي رسالة يقوموا بتوجيهها للعالم بأكمله، لافتا إلى أن الصعيد فاجأهم بمشاركته منذ اليوم الأول معلقا: " مسيرات كبيرة لغاية مقر الانتخابات من عائلات مجتمعة". 

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