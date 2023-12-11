النائبة غادة علي: في ملحمة بتحصل من المصريين أمام اللجان الانتخابية

قالت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين إن الانتخابات الرئاسية في مصر ٢٠٢٤ هي ملحمة من المصريين أمام المقار الإنتخابية خاصة من الشباب والمرأة والمناطق الحدودية ومحافظات الصعيد والقري بشكل متميز نابع من داخل الإنسان المصري.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية، لفضائية dmc، غرفة العمليات التنسيقية بدأت منذ أمس، وجود إقبال كبير من المصريين على المشاركة في الإنتخابات الرئاسية المصرية قائلة :"هذا هو العرس الانتخابي".

وقوف الدولة بجانب الشباب خلال ال10 سنوات الماضية يؤتي ثماره الأن

ولفتت النائبة إلى الإقبال الكبير في نسب مشاركة الشباب على الانتخاب، موضحة إيمان الدولة بالشباب بمكتسباتهم وملف التمكين وعمل الدولة على ملف الشباب خلال ال ١٠ سنوات الماضية يؤتى ثماره الآن.

الشباب المصري في ظهر الدولة المصرية

كما أردفت غادة علي، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بنوابها وأعضائها قاموا بحملة توعوية بالمشاركة في الانتخابات من شباب الجامعات والمعاهد العليا والمعاهد الفنية والأكاديميات يشاركون في الانتخابات والادلاء بأصواتهم في صفوف كبير على مقار اللجان فى جامعة الجلالة بالعين السخنة، وجامعة أسيوط، وجامعة بورسعيد والمنوفية وجامعة الفيوم قائلة :" الشباب المصري في ظهر الدولة ".