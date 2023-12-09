عضو التنسيقية: الانتخابات الرئاسية ستكون فاصلة في التاريخ المصري

قال النائب محمد ماهر السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، غدا سيشهد عرس ديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، مشيرا الى أن هذا الحدث يتكرر كل ٦ سنوات وتعتبر ذلك المرة هي خامس إنتخابات تعددية في تاريخ مصر، موضحا انه قبل ٢٠٠٥ كانت عبارة عن استفتاءات وليست انتخابات تعددية، وهذه الانتخابات هي حدث لن يتكرر في هذا الجيل.



ونصح السباعي خلال لقائه ببرامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية الدي أم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، بمشاركة الشباب في هذا العرس الديمقراطي، فالشباب تمثل نسبة ٦٥% من الشعب المصري وهم من دون سن ال ٤٠ عام وهذا تحد قوي لهذا المجتمع الشامل بأن يساهم بشكل كبير جدا في صنع قراره وصنع مستقبله، قائلا:" دورك انك تنزل وتشارك في هذا الحدث المصري".

الستة سنوات القادمة ستكون فاصلة في التاريخ المصري



وأردف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذه الانتخابات وهذا الاستحقاق الدستوري يتميز بخصوصة ويتميز بوضع خاص، حيث ان الستة سنوات القادمة ستكون فاصلة في التاريخ المصري في ظل التحديات الداخلية والخارجية.

وتابع:الشعب المصري تضافرت جهوده واهتم بشكل كبير جدا بالأحداث الخارجية، وفي يوم واحد ظهر وعي الشعي المصري بكل فئاته وكل طوائفه وكل أيديولوجياته يهتم بالمن القومي المصري وهذا يساهم بشكل كبير في المشاركة وظهر ايضا في الانتخابات الخارجية أيام ١ و ٢ و ٣ ديسمبر فنسبة المشاركة كانت اعلى من الفترات السابقة.