عضو بالتنسيقية: المشاركة في انتخابات الرئاسة واجب وطني ولايمكن التفريط في حقوقنا

قال مينا عماد الجاولي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب المؤتمر، أمين عام اتحاد الشباب بحزب المؤتمر، إن المشاركة في الانتخابات حق دستوري وواجب وطني ولايمكن أن نفرط في حقوقنا وواجباتنا تجاه الدولة في مثل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة.

وأضاف "الجاولي" أنه لابد ان نتعلم ثقافة الصندوق وهذه الانتخابات تشهد مشاركة حزبية كبيرة حيث يتواجد 3 مرشحين حزبيين في هذه الانتخابات الهامة وهذا تطبيقي عملي للحوار الوطني الذي أكد على تفعيل دور مشاركة الأحزاب في الحياة السياسية ودعم التعددية الحزبية وتنمية الحياة السياسية.

وأكد أنه يجب علي كل مواطن النزول للاقتراع في صناديق الانتخاب وحث اقاربة واصدقاءه وجيرانه علي النزول وعلي شباب مصر الواعي النزول وإثبات وجوده في الخريطة الانتخابية ووجوده طرف في المعادلة السياسية مؤكدا أن الشعب المصري لديه قدر كبير من الوعي حيث سيحرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية لصناعة مستقبل وطنه.