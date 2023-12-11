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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النائبة شادية الجمل تشارك ضمن وفد البرلمان العربي لمتابعة الانتخابات الرئاسية

وفد البرلمان العربي
وفد البرلمان العربي

شاركت النائبة شادية خضير الجمل عضو البرلمان العربي ضمن وفد البرلمان العربي المشارك في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية والذي يترأسه معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، حيث تعقد في الفترة من 10 – 12 ديسمبر 2023م، وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة للبرلمان العربي من الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية لمتابعة الانتخابات.

ويقوم وفد البرلمان العربي المشارك بمتابعة الانتخابات بتغطية أكبر عدد ممكن من المراكز الانتخابية، وبما يضمن تنوع طبيعة هذه المراكز في القاهرة وعددٍ من المحافظات المصرية، ومتابعة إجراءات عد وفرز الأصوات وإعلان النتيجة.

جديرا بالذكر أن البرلمان العربي أعد أكبر وفد في تاريخه برئاسة العسومي لمتابعة هذا الاستحقاق الهام حيث وضع خطة للمتابعة بما يتفق مع القوانين الوطنية والقرارات الإدارية المنظمة لعملية المتابعة من بداية فتح باب الترشح مرورًا بالدعاية الانتخابية ووصولاً لإعلان النتيجة.

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