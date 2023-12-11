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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكيت من الفرحة.. فريدة الشوباشي: فوجئت بمشاهد الشباب أمام لجان الانتخابات

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إنها لم يكن لديها ثقة في أن يشارك الشعب المصري بهذا الحجم في الانتخابات الرئاسية، بسبب مواقع التواصل الاجتماعي وما يتم الترويج عليها، ولكن ملحمة المصريين في الخارج جعلتها تطمئن على المصريين، "قدموا ملحمة حقيقية في الانتخابات". 

حديث حول الانتخابات الرئاسية 

وأضافت "الشوباشي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع من خلال قناة "النهار"، أن المصريين لديهم درجة مميزة من الوعي، ومصر تعيش حقبة تاريخية بالنسبة للمصريين بها كل شيء واضح أمام الجميع، "المصري لما بينزل بيشترك في قرار تحديد مصيره ومصير رئيس الجمهورية القادم". 

وتابعت فريدة الشوباشي، أن الكثير من المؤسسات الصحفية والإعلامية الغربية متابعة لانتخابات الرئاسة المصرية من أجل تصيد أخطاء، ولكن حتى الآن لا يوجد أي مشاكل، ويوجد وعي كبير من الشعب المصري خاصة من الشباب، "أنا شفت مشاهد رائعة ودموعي كانت في عنيا، أنا كنت ببكي ولما يسألوني بعيط ليه قولتلهم عشان كنت بدعي أشوف مصر اللي بتمناها". 

فريدة الشوباشي الشعب المصري الانتخابات الانتخابات الرئاسية تامر امين برنامج آخر النهار

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