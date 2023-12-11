ولم يكن به موضع قدم.. 13 لجنة فرعية تشهد تكدسا كبيرا بالجيزة

أفادت قناة اكستر نيوز، في نبأ عاجل منذ قليل، عن أنه الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت أن نسبة التوصيت تجاوزت 45 % حتى صباح اليوم الاثنين الثاني من الانتخابات الرئاسية المصرية.

فيما رصد محمد عبيد مراسل "القاهرة الإخبارية" من الجيزة، تفاصيل اليوم الثاني من تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية.

وقال إن المركز الانتخابي الذي يضم 13 لجنة فرعية شهد تكدسا كبيرا ولم يكن به موضع قدم، بسبب تكدس المواطنين خلال ساعة الراحة، رجالا ونساء، شبابا ومسنين، وكانوا يطرقون الأبواب للتصويت حتى في وقت الراحة.

ولفت إلى أن محافظة الجيزة يغلب عليها الطابع الصناعي وبعض الأماكن الريفية، وبالتالي يحدث التكدس في الفترة المسائية بعد عودة الجميع من عملهم، والجيزة معروفة بكثافتها التصويتية.

وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات خصصت نحو 50 لجنة فرعية للمغتربين، وذلك للعاملين في الجيزة أو المقيمين فيها لكن رقمهم القومي ينتمي إلى محافظات أخرى، وشهدت هذه اللجان كثافات كبيرة.



وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.