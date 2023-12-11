الكيانات الشبابية بالغربية تشارك في ثاني أيام انتخابات الرئاسة 2024

استمر توافد الناخبين في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية على اللجان الانتخابية بالغربية، وسط مشاركة مجتمعية من الكيانات الشبابية بالمحافظة، حيث شاركت معظم مقرات لجان محافظة الغربية في تسهيل العملية الانتخابية ووضع لجان لتعريف المواطنين بأماكن انتخابهم في العملية الانتخابية.

ثمن يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، دور الكيانات الشبابية في توعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية، وممارسة حقهم الدستوري في ضوء القانون والدستور، مؤكداً أن الشباب هم الأمل في المستقبل.

الجدير بالذكر أن النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية مع المساهمة في توعية فئات المجتمع بكافة ربوع المحافظة باعتبارهم عنصر حيوي في المجتمع وقدرته الكبيرة على التأثير في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لترسيخ مبادئ الديمقراطية في سلوكياتهم لتمكينهم وتعزيز حضورهم وتحقيق تطلعاتهم.