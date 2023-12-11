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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة طنطا يتقدم مسيرات طلابية حاشدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

جامعة طنطا
جامعة طنطا

واصلت جامعة طنطا لليوم الثاني على التوالي من الانتخابات الرئاسية حملتها التوعوية والمجتمعية لتعريف الطلاب والمواطنين بأهمية المشاركة والتوجه للجان الاقتراع للتصويت في العرس الانتخابي الذي تشهده مصر على  مدار ثلاثة أيام، حيث تقدم الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة مسيرة طلابية حاشدة تضم عددا كبيرا من الطلاب ذوي الهمم، وشهدت تفاعلا وتلاحما من الأهالي والعاملين بالجامعة بالانضمام للمسيرة المتوجهة  للمقر الانتخابي بمدرسة محمد فريد الابتدائية.

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صرح الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة أن الإقبال التاريخي وغير المسبوق للمواطنين والشباب في المشاركة بالإدلاء بأصواتهم الانتخابية يؤكد دعمهم الكامل للدولة المصرية والإلتفاف يدا واحدة حول القيادة السياسية الرشيدة لمصر، مثمنا المشاركة الواسعة لطلاب الجامعة بكافة فئاتهم ليقدموا نموذجا مشرفا لشباب الجمهورية الجديدة أمام العالم في رسالة واضحة تحمل بين سطورها أنهم يمتلكون الوعي القومي والانتماء الوطني لتحمل مسئولياتهم في دعم الدولة المصرية.

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ووجه رئيس الجامعة رسالة شكر وتقدير للطلاب ذوي الهمم لحرصهم الكامل على المشاركة الإيجابية والحقيقية في الاستحقاق الانتخابي وتلبية نداء مصر لأبنائها من الشباب، مؤكدا توفير كافة سبل تيسير المشاركة في الانتخاب لكافة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، مشددا أن هذه الإجراءات تعتبر جزءا أصيلا في مسئولية الجامعة المجتمعية والوطنية.

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وأضاف الدكتور محمود ذكي أن الجامعة كانت قد نظمت سلسلة من الندوات الكبرى لتوعية الطلاب والعاملين بأهمية المشاركة ضمن المبادرة التي أطلقتها جامعة طنطا "المشاركة حياة"، والتي شهدت حضور أكثر من 40 ألف من منسوبي الجامعة وحاضر فيها عددا من الرموز والشخصيات الوطنية والقيادات الشبابية.

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