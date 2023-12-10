بأعلام مصر.. توافد كبير من الناخبين على لجان الاقتراع بمحافظة الغربية |صور

شهدت لجان الاقتراع بمحافظة الغربية اليوم تزايد توافد الناخبين وهم يرفعون أعلام مصر ويلوحون بها في انتظار دخولهم للتصويت بالانتخابات الرئاسية في مشاهد احتفالية تتناسب مع الحدث الكبير الذى تشهده مصر حاليا.

انطلقت عملية تصويت المواطنين بمحافظة الغربية في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 وبدأت اللجان فى مدينة طنطا استقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في تمام الساعة التاسعة صباحاً وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

من جانبه أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جاهزية 693 لجنة انتخابية لاستقبال 3 ملايين و544 ألفا و993 ناخبا وناخبة ممن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية بالمحافظة بينهم 16 لجنة للمغتربين في المحافظة وذلك لإتاحة الفرصة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية دون أي صعوبات وبسهولة ويُسر.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات سمحت للناخبين المتواجدين في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامتهم الثابت في بطاقات الرقم القومي بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة في المحافظة التي يتواجدون فيها وفق الضوابط التي تحددها الهيئة.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر