الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انفجارات في دمشق والريف ..الدفاعات الإسرائيلية تتصدى لصواريخ إيرانية

محمود نوفل

أفادت القناة الإخبارية السورية بسماع دوي انفجارات في العاصمة دمشق وريفها حيث يجري التحقق من طبيعتها.

وأشارت القناة ذاتها  إلى أن أصوات الانفجارات في أنحاء دمشق وريفها ناجمة عن اعتراض الدفاعات الإسرائيلية لصواريخ إيرانية في أجواء السورية.

ولاحقا ؛ أفادت تقارير إعلامية بمقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار في محل خردة بمدينة الحسكة شمال شرق سوريا.


كما أفاد مسؤول أمني عراقي والمرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن جماعة مسلحة عراقية موالية لإيران شنت هجوماً صاروخياً ، على قاعدة في شمال شرق سوريا، كانت قد أُخليت مؤخرا من قبل قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وقال المسؤول العراقي لوكالة “فرانس برس”: "أطلقت جماعة عراقية 7 صواريخ من طراز أراش-4، وهي نسخة مطورة من صاروخ جراد، باتجاه قاعدة في منطقة الحسكة" شمال شرق سوريا.

وأضاف أنه “تم العثور على منصة إطلاق صواريخ مهجورة في منطقة ربيعة الشمالية، قرب الحدود السورية”.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقوع هجوم مساء اليوم على القاعدة، لكنه لم يعلق على أي أضرار محتملة، مضيفا- في بيان مقتضب- أن القوات الأمريكية انسحبت مؤخرا.

وسيطر الجيش السوري على القاعدة؛ بعد انسحاب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في منتصف مارس.

سوريا إنفجارات في دمشق ريف دمشق المرصد السوري لحقوق الإنسان قوات التحالف الدولي

حريق
حريق
حريق

