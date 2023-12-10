لدعم المشاركة بالانتخابات.. مستقبل وطن ينظم 14 مسيرة بمحافظة الغربية| صور

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية أكثر من 14 مسيرة منذ قليل فى مراكز ومدن المحافظة لدعم المشاركة السياسية.

وأكد النائب محمد عريبى عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن المشاركة بالإدلاء بالصوت واجب وطني وجزء من حقوق الإنسان الأساسية، وتهدف إلى تمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم السياسية، واختيار ممثليهم وتشكيل حكومتهم، مشيرا إلى أن المصريين في الخارج قدموا أسمى صور المشاركة في العرس الديمقراطي، ولم يتأخروا عن تلبية النداء في كل استحقاق انتخابي تقوم به الدولة، وفي كل مرة يثبتون مدى وعيهم ووطنيتهم الواضحة وتحملهم لعناء السفر والتكلفة لتحقيق الغايات العظيمة .

وأضاف أن الظرف السياسي يحكم في هذه الفترة، وما يحدث حول مصر يجعلنا أمام مسؤولية تاريخية، ويجب أن نكون على قلب رجل واحد، والاصطفاف خلف مانشيتات، مؤكدا أن كل مواطن ومواطنة مصرية تم 18 عاما من حقه أن يشارك في الانتخابات الرئاسية، شريطة أن يكون اسمه مدرجا بقوائم الانتخابات.

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