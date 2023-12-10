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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لدعم المشاركة بالانتخابات.. مستقبل وطن ينظم 14 مسيرة بمحافظة الغربية| صور

مسيرات حاشدة بشوارع
مسيرات حاشدة بشوارع الغربية

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية  أكثر من 14 مسيرة منذ قليل فى مراكز ومدن المحافظة لدعم المشاركة السياسية.

ندوة تثقيفية بجامعة طنطا عن "مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة"

وأكد  النائب محمد عريبى  عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن  المشاركة  بالإدلاء بالصوت  واجب وطني وجزء من حقوق الإنسان الأساسية، وتهدف إلى تمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم السياسية، واختيار ممثليهم وتشكيل حكومتهم، مشيرا إلى أن المصريين في الخارج قدموا أسمى صور  المشاركة في العرس الديمقراطي، ولم يتأخروا عن تلبية النداء في كل استحقاق انتخابي تقوم به الدولة، وفي كل مرة يثبتون مدى وعيهم ووطنيتهم الواضحة وتحملهم لعناء السفر والتكلفة لتحقيق الغايات العظيمة .

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لأول مرة.. إدراج جامعة طنطا في تصنيف QS Sustainability العالمي لعام 2024

وأضاف أن الظرف السياسي يحكم في هذه الفترة، وما يحدث حول مصر يجعلنا أمام مسؤولية تاريخية، ويجب أن نكون على قلب رجل واحد، والاصطفاف خلف مانشيتات، مؤكدا أن كل مواطن ومواطنة مصرية تم 18 عاما من حقه أن يشارك في الانتخابات الرئاسية، شريطة أن يكون اسمه مدرجا بقوائم الانتخابات.

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العرس الديمقراطي المصريين في الخارج المشاركة السياسية عبد الفتاح السيسي ندوة تثقيفية محافظة الغربية محمد عريبي

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