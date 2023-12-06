لأول مرة.. إدراج جامعة طنطا في تصنيف QS Sustainability العالمي لعام 2024

أعلن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، تحقيق الجامعة إنجازا غير مسبوق، حيث ظهرت لأول مرة في تصنيف QS Sustainability في نسخته الثانية، ضمن 18 جامعة مصرية، و43 جامعة إفريقية، من حوالي 1400 جامعة عالمية مشاركة في التصنيف للعام 2024م .

أكد الدكتور محمود زكي أن جامعة طنطا تعمل دائما وفقا لخطة استراتيجية، تستهدف تحقيق مراكز متقدمة في كافة التصنيفات الدولية، وتطوير منظومة البحث العلمي، موضحاً أن نتيجة تصنيف QS Sustainability للعام 2024 كشفت عن نجاح جامعة طنطا في تحقيق الترتيب 940-921 على المستوى العالمي، بينما حققت الترتيب 22 على مستوى الجامعات الأفريقية، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل إدارة الجامعة وكافة قطاعاتها في مجالات الاستدامة البيئية.

أوضح رئيس الجامعة أن تصنيف QS Sustainability يهدف إلى تقييم وتصنيف الجامعات وفقًا لأدائها في مجال الاستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية، حيث يتم تقييم الجامعات بناءً على مجموعة واسعة من المؤشرات المرتبطة بالبيئة والاستدامة والتي تندرج تحت فئتين رئيستين هما التأثير البيئي والتأثير الاجتماعي، حيث تحمل كل فئة منهما وزناً يشكل 50% من الوزن النسبي للتصنيف، بالإضافة إلى المعيار المتعلق بالحوكمة والتعزيز الإداري والذي يتم إضافته وتعديل النتائج لتشكيل النتيجة الشاملة والنهائية للتصنيف.