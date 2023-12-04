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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إشادة من الصحافة العالمية بالأبحاث المبتكرة لعالم بكلية العلوم بجامعة طنطا

عالم جامعة طنطا
عالم جامعة طنطا

أشادت صحيفة ABNewswire البريطانية وعدد من الصحف العالمية  بالأبحاث المبتكرة للدكتور سامح سمير علي الأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة طنطا والمتواجد في مهمة علمية بمعهد الطاقة الحيوية بجامعة جيانسو بالصين  في  استخدام ميكروبات أمعاء النمل الأبيض لتفكيك وإزالة السموم من مياه الصرف الصحي لصبغ المنسوجات بما يفتح آفاقًا جديدة للممارسات الصناعية المستدامة. 


كما تناولت مجلة NEW SCIENTIST البريطانية حديثا دراسة قام بها الدكتور سامح سمير حول تحويل نفايات الخشب إلى وقود حيوي، ويقدم البحث اتحادًا بكتيريًا جديدًا من النمل الأبيض قادرًا على تحليل المركبات السامة في الخشب مع تعزيز إنتاج الميثان، ويعد ذلك إنجاز كبير في تكنولوجيا الوقود الحيوي، كما تناولت مجلة التكنولوجيا الحيوية للوقود الحيوي، جانبًا آخر من أبحاثه حول الخمائر الزيتية المستخرجة من أمعاء النمل الأبيض.

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جدير بالذكر أن الدكتور سامح سمير علي، ضمن أفضل 2% من العلماء في العالم وفقاً لتصنيف جامعة ستانفورد.

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