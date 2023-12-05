جامعة طنطا تنظم قافلة طبية وبيطرية بالمحلة

نظمت جامعة طنطا قافلة طبية شاملة، بقرى كفر فيالة والكمالية، بنطاق الوحدة المحلية بشبرابابل بمركز المحلة، في جميع التخصصات، لتقديم الخدمات الصحية للمرضى بمشاركة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1143 حالة.



كما نظمت الجامعة قافلة بيطرية أسفرت عن علاج 473 رأس ماشية و 6450 طائرا.



وذكرت الجامعة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القافلة شملت، حملات توعوية أيضا للوقاية من الأمراض وقوافل توعوية وزراعية واجتماعية وبيطرية إلى جانب قوافل المساعدات والتمكين الاقتصادي ومحو الأمية.



كما شهدت القافلة، إجراء اختبارات محو الأمية لـ 52 مواطنا، بجانب مشاركة كلية الزراعة في تقديم 50 شجرة متنوعة لزراعتها بالقرى ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة "100 مليون شجرة".