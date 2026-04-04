إلهام أبو الفتح
طه جبريل

محافظات

تعليم أسوان تعلن مواعيد الامتحانات المؤجلة الإثنين القادم

محمد عبد الفتاح

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان مجموعة من القرارات المنظمة لسير العملية التعليمية خلال الفترة المقبلة، فى ضوء توجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بشأن انتظام الدراسة بعد موجة الطقس السيئ التى شهدتها المحافظة مؤخرًا.

وقرر الدكتور ربيع أبو يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن يكون يوم الأحد الموافق 5 أبريل يوم دراسى عادى بجميع مدارس المحافظة، دون عقد أى امتحانات، وذلك مراعاة لاحتفال الإخوة المسيحيين بـ"أحد الشعانين".

كما تقرر تعديل مواعيد الامتحانات التى تم تأجيلها بسبب سوء الأحوال الجوية، بحيث يعقد امتحان يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل يوم الاثنين 6 أبريل، بينما يعقد امتحان يوم الخميس الموافق 2 أبريل يوم الثلاثاء 7 أبريل، مع الإبقاء على نفس مواعيد الحصص وترتيب المواد وفق الجداول الرسمية المعتمدة مسبقًا.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة التزام جميع الإدارات التعليمية والمدارس بتنفيذ هذه التعليمات بكل دقة، بما يضمن تحقيق الانضباط واستقرار العملية التعليمية، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

