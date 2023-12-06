رئيس جامعة طنطا: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني لاستكمال مشوار التنمية

نظمت جامعة طنطا اليوم ندوة حوارية بعنوان "انزل.. شارك.. خليك إيجابي"، بالتعاون مع تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ضمن مبادرة الجامعة "المشاركة حياة"، بمركز المؤتمرات بالمجمع الطبي.

وحضر الندوة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات والدكتورة زينب سامي المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الغربية، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وعدد كبير من طلاب الجامعة .

وحاضر في الندوة النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وبدأ الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة كلمته بالدعوة للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، وقدم عرضاً تناول خلاله التحديات الداخلية التنموية والإقليمية التي تواجه الدولة المصرية.

وأكد على أهمية المشاركة السياسية من أجل الوطن الذي ضحى الآلاف من أبنائه بدمائهم من أجل أن يكون للمواطن المصري كافة حقوق المواطنة.

ودعا جميع الطلاب إلى المشاركة في الاستحقاق الدستوري القادم المتعلق بالانتخابات الرئاسية لرد الجميل لشهداء الوطن واستكمال مشوار التنمية والتعمير في ظل الجمهورية الجديدة، موجها شكره للقوات المسلحة المصرية التي استطاعت حماية الشعب وثورتيه في 2011 و2013 وسعت بكل إخلاص وتفاني لتحقيق إرادته وحماية مقدراته، مقدماً تحية اعزاز واجلال وتقدير لشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.

من جانبه قدم الدكتور طلعت عبد القوي الشكر لجامعة طنطا لاستضافتها الندوات التوعوية التي تستهدف تنمية وعى الطلاب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، موضحاً أن الانتخابات الرئاسية طبقاً للدستور حق وواجب وطني، ويجب مشاركة الشباب في هذه العرس الديمقراطي بعد أن كفل الدستور لهم العديد من الحقوق لتمكينهم، تقديرا لأهمية دورهم في المجتمع ومشاركتهم في جميع مجالات التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وأن المشاركة الفعالة تكفل تحقيق الديموقراطية والشفافية والتمكين الحقيقي للشباب.

وحث أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال كلماتهم، طلاب الجامعة وجميع منسوبيها على ضرورة المشاركة في الاستحقاق الدستوري القادم، مؤكدين أن العمل العام والمشاركة في الحياة السياسية من خلال القنوات التي حددها الدستور والقانون يعتبران سبل لاستغلال طاقات الشباب الإيجابية والتي تكفل للدولة تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتنموية من خلال المكون الأكبر للهرم السكاني للمجتمع المصري.

ووجهت الدكتورة زينب سامي الشكر لجامعة طنطا وطلابها على المشاركة الفعالة والايجابية من خلال التطوع ضمن فرق العمل بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيدة بما يقوم به الدكتور محمود ذكي من جهود لبناء منظومة الوعي القومي للطلاب كنموذج قياسي بالجامعات المصرية.



وخلال الندوة تم عرض فيديو من انتاج الهيئة الوطنية للانتخابات لحث الحضور على المشاركة الإيجابية والفعالة في العملية الانتخابية خلال الأسبوع المقبل، وعلى مدار ثلاثة أيام.

وفى نهاية اللقاء تم فتح باب الحوار مع طلاب الجامعة وأهدى الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة درع الجامعة للدكتور طلعت عبد القوى، والنائبة دعاء عريبي، والنائب أحمد قناوي، والنائبة هيام الطباخ.