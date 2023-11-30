تنظيم ندوتين للتوعية بأهمية مشاركة الطلاب بالانتخابات الرئاسية في جامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا لليوم الخامس على التوالي ندوتين بكلية التربية النوعية والمدن الجامعية بعنوان "المشاركة حياة - خليك إيجابي – انزل شارك – صوتك أمانة"، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، وبمشاركة الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رانيا الامام عميد كلية التربية النوعية، والدكتور أكرم نمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نجلاء الحلبي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد مزروع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وبحضور لفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب وعدد من الطلاب ذوى الهمم بالجامعة.

تناولت الندوتان حث طلاب الجامعة على المشاركة في الاستحقاق الدستوري القادم المتعلق بالانتخابات الرئاسية، ودورهم في توعية جميع المحيطين بهم بأهمية المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري ،وتنمية وتعزيز الوعي الوطني لدى شباب الجامعة وإعدادهم لمستقبل أفضل فى الجمهورية الجديدة،



حاضر بالندوتين الدكتور رمضان معن أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة والمدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتحول الرقمي والشمول المالي بالجامعة والدكتور ياسر عبد اللطيف قنصوه استاذ الفلسفة السياسة بكلية الآداب جامعة طنطا.

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