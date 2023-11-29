محافظ الغربية يستكمل جولاته الميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية في المحافظة للاطمئنان على جاهزيتها والاطمئنان على توافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات من المظلات والمقاعد وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.

حيث قام محافظ الغربية بجولة تفقدية اليوم لمتابعة التجهيزات بمركزي قطور وطنطا، مؤكدا أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر المقبل.



بدأت الجولة بقطور حيث تفقد المحافظ مقر اللجنة الانتخابية بالإدارة الزراعية لمركز قطور موجها بالانتهاء من كافة أعمال الصيانة باللجنة وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين، ثم تابع المحافظ جولته بتفقد اللجنة الانتخابية بمركز شباب قطور، موجها بتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات،واختتم المحافظ جولته في قطور بتفقد مقر اللجنة الانتخابية بالجمعية الزراعية بناحية منشأة العياري.

وتابع المحافظ جولته بمركز طنطا حيث تفقد المحافظ مقر اللجنة الانتخابية بمركز الرعاية الصحية الأولية بوريك الحجر ثم تفقد مقر اللجنة الانتخابية بوحدة صحة الأسرة بمشأة الجنيدي ومقر اللجنة الانتخابية بوحدة صحة الأسرة بدكودة موجها بتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات.

وقد شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي حقيقي من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي، بالإضافة إلى أن تكون جميع اللجان بالدور الأرضي لتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات، فضلا على توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد ووسائل التهوية المناسبة، وأيضا كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وحث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلي المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

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