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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة طنطا تنظم ندوتين للتوعية بأهمية مشاركة الطلاب في الانتخابات الرئاسية |صور

جامعة طنطا
جامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا لليوم الثاني على التوالي ندوتين بكليتي التمريض والصيدلة بعنوان "المشاركة حياة - خليك إيجابي – انزل شارك – صوتك أمانة"، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا. 

وشارك في الندوتين، الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي بالجامعة، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعة، والدكتور أحمد هلال عميد كلية التربية والدكتورة عفاف بصل عميد كلية التمريض، والدكتورة منى الأعصر عميد كلية الصيدلة.

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تناولت الندوتان أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجب وطني  لكل مواطن، إضافةً إلى ضرورة المشاركة الفعالة من أجل بناء حياة سياسية يشارك فيها جميع افراد المجتمع نحو طريق المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة، كما تم عرض التحديات التي واجهتها الدولة المصرية، وأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية وما يترتب عليها من استقرار ونمو في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للدولة المصرية.

حاضر بالندوتين الدكتور رمضان معن الأستاذ بكلية التجارة والمدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتحول الرقمي والشمول المالي، والدكتور محمد طه الأستاذ بكلية التربية، والكاتب الصحفي ناصر أبو طاحون رئيس لجنة نقابة الصحفيين بالغربية، وشهدت حضورًا كثيفًا من وكلاء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، والعاملين بالكليتين.

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الانتخابات الرئاسية التحديات الانتخابات الدكتور محمد طه الدكتورة الدولة المصرية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الدكتور ممدوح المصري الدكتور محمود ذكي الدكتور أحمد غنيم الدكتور محمود

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