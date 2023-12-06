حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تشارك في مؤتمر جامعة طنطا

بحضور رئيس الجامعة ونواب تنسيقية شباب الأحزاب ..

شارك أعضاء هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالغربية فى ندوة عن المشاركة بالانتخابات الرئاسية ضمن مبادرة جامعة طنطا (المشاركة حياة) والتي تنظمها الجامعة بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بحضور الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا والنائبة دعاء عريبي عن تنسيقية شباب الأحزاب عضو هيئة مكتب الحملة الرئاسية والدكتورة زينب سامى المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بالغربية عضو هيئة مكتب الحملة الرئاسية والدكتورة طلعت عبد القوى عضو هيئة مكتب الحملة الرئاسية والنائبة هيام الطباخ والنائب أحمد قناوي أعضاء التنسيقية.

كما أكدت النائبة دعاء عريبى عضو الحملة الرئاسية أن المشاركة الفعالة في الانتخابات والاقبال بكثافه علي اللجان سيرسل رساله إلي العالم كله أن الشعب المصري يقف خلف دولته وسيظهر مصر بصورة مشرفة أمام العالم، ولا بد من التأكيد أيضا أن صوتك في الانتخابات هو حق دستوري لك ولا بد من ممارسته لاختيار رئيس مصر القادم؛ لأن صوتك سيرسم مستقبل بلدك وإنه ليس حقا فقط بل أيضا واجب عليك تجاه وطنك وأوجه رسالة خاصة الشباب باعتبارهم هم مستقبل هذا الوطن إنه لا بد من أن نصطف جميعا صفا واحدا ويدا واحدة خلف وطنا.



وأضافت أنه لمواجهة كل الصعوبات والتحديات الراهنة للنهوض بمصر من أجل دعم الاستقرار والامن وان مشاركتك الإيجابية والفعالة في الانتخابات ستعطي صوره ايجابيه امام العالم كله حول الوعي السياسي لدي جموع المصريين، ودولة بقدر مصر وتاريخها العظيم لا بد أن يكون مشهد الانتخابات فيها بتلك الصورة الإيجابية لأن مصر دولة محورية لها دور قيادي وريادي في محيطها الإقليمي والدولي لذا فإن اختيار من يمثل مصر هو بمثابة اختيار قائد للمنطقة العربية كلها وليس رئيس لمصر فقط انزل شارك صوتك امانه .



كما رحبت الدكتورة زينب سامى المنسق العام لحياة كريمة بالغربية و عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال ندوة انزل شارك خليك إيجابي

والتي تأتي ضمن مبادرة جامعة طنطا الرائعة بعنوان" المشاركة حياة " نعم المشاركة حياة وخالص تحياتي لجامعة طنطا ورئيسها الدكتور محمود ذكى علي اختيار هذا العنوان لتوجيه الأنظار إلي الاستحقاق الدستوري الهام وهو انتخابات رئاسة الجمهورية ونعم المشاركة حياة بل هي اسمي معاني الحياة هي أسمي معاني الوطنية وأسمي معاني الحرية وأسمي معاني الديمقراطية وأسمي معاني العطاء ومن سمات حياة كريمة الأساسية وهي العطاء بل والعطاء بلا مقابل ومن أجل هذا انتهز الفرصة وأدعوا جميع الحضور من ابنائي الطلاب والمشاركين للتطوع في مبادرة حياة كريمة والتي سيسطر التاريخ إنجازاتها بحروف من نور، بل سيخلد التاريخ هذه الإنجازات التي بنيت بعرق وفكر وضمير الإنسانية.



واستعرضت منسق حياة كريمة بمحافظة الغربية إنجازات المبادرة التى ينعم بها كل فرد من المصريين والتى تنتشر في ربوع المعمورة في كل قرية وكل نجع وكل مركز وكل مدينة وقدمت فى ختام عرضها تحية خالصة من قلبي لمؤسس وراعي الحياة الكريمة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ومن جانبه أكد النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعضو هيئة مكتب الحملة الرسمية أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطني مشيدا بالمشاركة الكبيرة من المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، قائلا: بيحبوا بلدهم .

وقال النائب طلعت عبد القوي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي "ما حدث من المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية ليس مفاجأة بالنسبة لي لأن المصريين في الخارج يحبون بلدهم .

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