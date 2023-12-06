جيش الاحتلال يعلن اعتقال 16 فلسطينيا في مختلف أنحاء الضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن قواته، اعتقلت الليلة الماضية 16 فلسطينيا في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وفقا لما ذكرته القناة السابعة العبرية.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال اعتقلت فجر وصباح اليوم الأربعاء 42 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية، بينهم امرأة وطفل.

فمن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 20 فلسطينيا من مدينة جنين ومخيمها، ومن الخليل، واعتقلت 5 فلسطينيين، ومن رام الله، اعتقل الاحتلال 4 فلسطينيين، ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 4 أخرين.

ومن بيت لحم، اعتقل الاحتلال ثلاثة فلسطينيين، ومن قلقيلية، اعتقل الاحتلال فلسطينيين، ومن طوباس، اعتقل الاحتلال 3 فلسطينيين بينهم امرأة من بلدة طمون.