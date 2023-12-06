بيان عاجل من الرئاسة الفلسطينية بشأن جرائم الاحتلال في غزة والضفة الغربية

حذر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الأربعاء، من تصعيد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، مطالبا بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان المتواصل قبل انفجار الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

وقال أبو ردينة في بيان له وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": في الوقت الذي ترتكب فيه إسرائيل مجازر يومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال والمستعمرون الإرهابيون جرائمهم اليومية في الضفة الغربية، والمتمثلة في استمرار اقتحام المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وتنفيذ عمليات إعدام ميدانية، كان آخرها في بلدة طمون ومخيم الفارعة في طوباس، وما تشهده مدينة نابلس من اقتحام في هذه الأثناء.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، أن إسرائيل تمارس إرهابا منظما بحق أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذا العدوان الشامل، ووقف سفك الدم الفلسطيني في ظل صمت دولي غير مسبوق.

وحمّل أبو ردينة الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن هذا التصعيد، وطالبها بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها وحربها ضد شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

كما جدد التأكيد على أنه ليس هناك خيار آخر لإسرائيل والولايات المتحدة سوى وقف العدوان وإنهاء الاحتلال، لأن هذا العدوان لن يحقق السلام والأمن لأحد، مشددا على أن الحلول العسكرية أثبتت فشلها، والحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي.