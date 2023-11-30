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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تعيد لاب توب لمالكه بعد فقده بمحطة قطارات طنطا

قطار
قطار

عثر "سائق" على حقيبة بها جهاز لاب توب بمحطة سكك حديد طنطا ، وبإستدعائه من قبل الاجهزة الامنية قرر أنه عثر عليها بداخل القطار ولم يتمكن من التوصل لمالكها وقام بإحضارها .

 ونجحت الاجهزة الامنية من التوصل لمالكها وبعرض الحقيبة وما بداخلها عليه تعرف عليها ، ولم يتهم السائق بسرقتها ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة التحقيق .

 وأكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تدخر جهداً فى الإستجابة لشكاوى المواطنين .

وكان قد نشر موقع "صدى البلد" خبراً فى وقت سابق تحت عنوان (أمن الغربية يكثف جهوده لكشف غموض سرقة لاب توب بنكى بمحطة سكك حديد طنطا) . 


 

الأجهزة الامنية القطار داخل القطار سكك حديد شكاوى المواطنين كشف غموض

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