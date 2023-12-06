عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس جامعة طنطا يؤكد ضرورة المشاركة الفعالة للشباب في الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات
الانتخابات

كشف الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا يكشف تفاصيل مبادرة  "انزل شارك خليك إيجابي" وذلك للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

 

صدى البلد ينشر الصور الأولى لتجهيز المدارس لـ الانتخابات الرئاسية

شروط السماح لمنظمات المجتمع المدني بمتابعة الانتخابات الرئاسية.. أيمن عقيل يوضح

وقال محمود زكي في مداخلة هاتفية على قناة " تن "، :" الجامعة  لها دور كبير في التوعية بأهمية المسؤولية المجتمعية وزيادة معلات وعي الشباب بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية ".

 

 وأضاف محمود زكي:" الشباب يمثلون أكثر من 60 % من تعداد السكان في مصر وهم من يقودون حركة التنمية المستدامة في المستقبل ".

 

 وتابع محمود زكي:" لابد من المشاركة الفعالة من الشباب في الانتخابات الرئاسية 2024 ".

 

 واكمل محمود زكي:" لابد أن يشارك كافة أبناء المجتمع المصري في الانتخابات الرئاسية ويجب ان يبدي كل مواطن رأيه في الانتخابات كي نظهر للعالم بأن الشعب المصري يد واحدة ويستحقون الحياة الديمقراطية التي نتمتع بها ".

طنطا جامعة طنطا الانتخابات الانتخابات الرئاسية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

إقبال ممتاز.. أيهما أفضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»؟| تفاصيل

تحذير من ظاهرتين جويتين.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس غدًا

استعدوا الجمعة 11 الصبح .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الأهلي

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

الحرارة هتنزل كتير .. تحذير مهم من الأرصاد

أول قرار من وزير التموين بعد سقوط مافيا السكر.. وبشرى سارة للمصريين خلال ساعات

رسميًا.. ننشر أسماء المُستبعدين من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

بالصواريخ.. انفجارات قوية تهز أرجاء القاعدة الأمريكية بحقل كونيكو للغاز

أونلاين .. خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

قمة الجولة.. التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

لتوعية الطلاب.. شاهد نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية داخل إحدى المدارس بالإسكندرية

شروط مسابقة الـ 30 ألف معلم

تشكيل مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض نهايته الموت.. طبيبة تكشف عن حالة طالب في لحظاته الاخيرة بالحياة

رسالة غير متوقعة من هاني الناظر بعد إصابته بالسرطان

في ثالث أيامه| وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض إيديكس 2023

إنذار شديد اللهجة.. شباب بلوزداد الفرصة الأخيرة لكولر قبل المونديال

فيديو

في ثالث أيامه| وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض إيديكس 2023

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس 2023

كروان مشاكل يكشف سر علاقته بـ إنجي حمادة |فيديو جراف

وسقط لصوص الغلابة.. الكشف عن المتسببين في أزمة السكر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ