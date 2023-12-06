رئيس جامعة طنطا يؤكد ضرورة المشاركة الفعالة للشباب في الانتخابات الرئاسية 2024

كشف الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا يكشف تفاصيل مبادرة "انزل شارك خليك إيجابي" وذلك للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقال محمود زكي في مداخلة هاتفية على قناة " تن "، :" الجامعة لها دور كبير في التوعية بأهمية المسؤولية المجتمعية وزيادة معلات وعي الشباب بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية ".

وأضاف محمود زكي:" الشباب يمثلون أكثر من 60 % من تعداد السكان في مصر وهم من يقودون حركة التنمية المستدامة في المستقبل ".

وتابع محمود زكي:" لابد من المشاركة الفعالة من الشباب في الانتخابات الرئاسية 2024 ".

واكمل محمود زكي:" لابد أن يشارك كافة أبناء المجتمع المصري في الانتخابات الرئاسية ويجب ان يبدي كل مواطن رأيه في الانتخابات كي نظهر للعالم بأن الشعب المصري يد واحدة ويستحقون الحياة الديمقراطية التي نتمتع بها ".