صدى البلد ينشر الصور الأولى لتجهيز المدارس لـ الانتخابات الرئاسية

حصل موقع صدى البلد على الصور الأولى لأعمال تجهيز المدارس لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها خلال الفترة من 10-12 من ديسمبر عام 2023.

كان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر قرارًا عاجلاً بتجهيز ٨٥٦٣ مدرسة تم تخصيصها كلجان انتخابية، لعقد الانتخابات الرئاسية ، وتم تجهيز هذه المدارس على الوجه المطلوب بكافة المديريات التعليمية الموجودة على مستوى الجمهورية.

وتم توفير كافة الإستعدادات اللازمة لإجراء عملية التصويت في مدارس اللجان الانتخابية ، لتيسير سبل الراحة لإدلاء الناخبين بأصواتهم داخل لجان الانتخابات الرئاسية ، وتمكينهم من أداء حقهم الدستوري في جو ديمقراطي يتسم بالحرية، والنزاهة والشفافية الكاملة.

وفي هذا الصدد، أرسلت وزارة التربية والتعليم للمديريات، عددا من القرارات العاجلة مشددة على ضرورة تنفيذها، وتمثلت هذه القرارات فيما يلي :

حضور وانتظام جميع المعلمين، وكافة العاملين بالمدارس بكافة أنواعها الرسمية - الخاصة - الدولية)، خلال فترة انعقاد الانتخابات.

تخصيص مكان مناسب لتجميع العاملين بالمدارس التي تضم لجانا انتخابية في أقرب مدرسة لهم.

حصول طلاب المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط، على إجازة خلال فترة انعقاد الانتخابات.

انتظام الدراسة بالمدارس بكافة أنواعها الرسمية - الخاصة - الدولية)، غير المخصصة كلجان انتخابية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه حرصا على تحقيق الصالح العام، فإنه يتعين على جميع الجهات المعنية الالتزام بالتعليمات السابق ذكرها والواردة للمديريات ، اعتبارا من تاريخ صدوره، مشددة على مديري مديريات التربية والتعليم بضرورة متابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.

صيانة مدارس اللجان الانتخابية لتظهر بالمظهر اللائق خلال الانتخابات الرئاسية

وأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري مديريات التربية والتعليم، توجهاته لجميع مديري مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، شدد خلالها على ضرورة التأكد من صيانة المدارس وظهورها بالمظهر اللائق، والتشديد على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين خلال الفترة من ١٠ إلى ١٢ ديسمبر المقبل، فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية، مع وضع خطة لتحديد مكان لتجمع المعلمين والعاملين بالمدارس المخصصة كلجان انتخابية خلال هذه الفترة في أقرب مدرسة مناسبة لهم.

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منح طلاب المدارس المذكورة فقط إجازة خلال فترة الانتخابات الرئاسية، موجهًا بتكثيف المعلمين تدريس المقررات الدراسية المقررة خلال فترة انعقاد الانتخابات وذلك في المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط.

وبشأن الانتخابات الرئاسية، كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أرسلت خطابًا رسميًا عاجلاً لجميع مديريات التربية والتعليم بشأن الانتخابات الرئاسية.

وكلفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات مصر، خلال هذا الخطاب الرسمي، بتجهيز المدارس التي سيتم عملية الاقتراع بها في الانتخابات الرئاسية وإخلائها من اي عملية تعليمية خلال أيام الاقتراع.

وطالبت الوزارة، خلال خطابها للمديريات، بقيام مديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بالتنسيق مع المحافظين للوصول إلى أعلى مستوى أداء في هذا الشأن.

تجهيز اللجان الانتخابية ومقرات المبيت لقوات تأمين الانتخابات بدمياط

وتنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بشأن رفع درجة الاستعداد لتجهيز اللجان الانتخابية ومقرات المبيت لقوات تأمين الانتخابات داخل مدارس المحافظة، تفقد اليوم المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط جولاته التفقدية لمتابعة تجهيز مقرات المبيت لقوات تأمين الانتخابات الرئاسية.

وخلال تفقده تأكد وكيل الوزارة من توافر كافة سبل الإقامة والإعاشة، والوقوف على مدى جاهزيتهم وتذليل كافة العقبات أمام قوات التأمين، بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية وظهور المحافظة بالشكل اللائق بها.

وأوصى "وكيل الوزارة" خلال تفقده باستبدال بعض المستلزمات داخل بعض المدارس، وتوفير كافة سبل الراحة لقوات التأمين.

وحث علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم جميع العاملين وطلاب المدارس على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

جدير بالذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات كان قد أصدر قرارا رقم 3 لسنة 2023 بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقة 10 و11 و12 ديسمبر 2023، وفي حالة الإعادة تجرى إعادة الانتخابات الرئاسية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقة 8 و9 و10 يناير 2024.

تجهيز اللجان الانتخابية

تجهيز اللجان الانتخابية

تجهيز اللجان الانتخابية

تجهيز اللجان الانتخابية

تجهيز اللجان الانتخابية

تجهيز اللجان الانتخابية

تجهيز اللجان الانتخابية

تجهيز اللجان الانتخابية

تجهيز اللجان الانتخابية

تجهيز اللجان الانتخابية

تجهيز اللجان الانتخابية

تجهيز اللجان الانتخابية

تجهيز اللجان الانتخابية

تجهيز اللجان الانتخابية

تجهيز اللجان الانتخابية

تجهيز اللجان الانتخابية