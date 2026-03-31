قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هتشتريها بكام بكره؟ هبوط جديد في أسعار الدواجن بالأسواق
قطر وبريطانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال الدفاع
يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا
قطر ترفع سعر البنزين سوبر 95
اختطاف صحفية أمريكية في بغداد.. ومطاردة أمنية تسفر عن اعتقال أحد المتهمين
مرموش تحت أنظار برشلونة في ودية مصر وإسبانيا استعدادا لمونديال 2026
موعد امتحانات شهر مارس المؤجلة بسبب تعطيل الدراسة|تعليمات جديدة من التعليم الآن
جريني في ذكريات العشاء الأخير مع أشرف عبد الباقي .. تفاصيل
قائد مركز تدريب المدفعية المشترك لـ«صدى البلد»: تدريب المجندين يتم على أحدث أساليب القتال العالمية
إيران تعلن شن هجمات بمسيّرات على مواقع إسرائيلية قرب بن جوريون وحيفا
توجيه عاجل من الحكومة بإضافة مشروعات طاقة جديدة على الشبكة القومية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل زيارة الأضرحة والتبرك بها حلال؟.. أمين الإفتاء يجيب

زيارة الأضرحة
زيارة الأضرحة
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم زيارة الأضرحة والتبرك بها، مؤكدًا أن زيارة قبور أهل البيت ومحبة الصالحين أمر مستحب شرعًا، ولا خلاف فيه، طالما أن الدعاء يكون لله سبحانه وتعالى وليس للميت نفسه، أن الخلط بين محبة الصالحين واعتقاد أن القبر هو المعطي مباشرة يؤدي أحيانًا إلى فهم خاطئ، لكنه ليس سببًا لتحريم الزيارة أو التبرك بها.

هل زيارة الأضرحة والتبرك بها حلال أم حرام؟

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الثلاثاء، أن زيارة الأضرحة يجب أن تكون بهدف الاستزادة من البركة وطلب الخير من الله، وأن القلب موجه لله وحده عند الدعاء، فلا يجوز اعتقاد أن القبر ذاته يعطي النفع.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن علماء السلف مثل الإمام الخطيب البغدادي والإمام الذهبي كانوا يرون في التبرك الصالح أمرًا محمودًا، حيث كانوا يزورون قبور الصالحين حبًا لهم وطلبًا للبركة من الله، دون أي شريك معه في الدعاء أو التوفيق. وأضاف أن هذا النهج يوضح التوازن الشرعي في التعامل مع هذه الأمور، بعيدًا عن الإفراط أو التفريط أو الانحراف في الحكم.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن ما يحدث أحيانًا من تشدد بعض الناس في نقد زيارة الأضرحة أو محبة أهل البيت يؤدي إلى خروج بعض الأفراد عن المنهج الصحيح، حيث يُحسب هذا الخلط على الدين بشكل غير عادل، منوها بأن فهم الوسطية في الأمور الشرعية يقي من التعميم الخاطئ أو الحكم على النوايا.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن جميع الفضائل والنفع في هذه الزيارات مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، وأن التبرك بالأضرحة إنما يكون لإحياء محبة الصالحين والاقتداء بهم، وأن رضا الله مرتبط برضا الوالدين والصالحين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمنهج الوسطي لأهل السنة في كل الأمور الدينية.

بالصور

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

برنامج The Voice Kids
برنامج The Voice Kids
برنامج The Voice Kids

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

