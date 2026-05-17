تواجد الفاخوري.. قائمة منتخب الأردن لكأس العالم 2026

الأحد 17/مايو/2026 - 08:31 م 5/17/2026 8:31:56 PM

أعلن المغربي جمال سلامي، المدير الفني لمنتخب الأردن، قائمة النشامى الأولية، لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة تواجد عودة الفاخوري، لاعب نادي بيراميدز الحالي.

وجاءت قائمة الأردن كالتالي:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى – عبد الله الفاخوري – نور بني عطية – أحمد جعيدي.

خط الدفاع: عبد الله نصيب – يزن العرب – حسام أبو الذهب – محمد أبو النادي – سليم عبيد – سعيد الروسان – إحسان حداد – أحمد عساف – أنس بدوي.

خط الوسط: مهند أبو طه – محمد أبو حشيش – محمد أبو غوش – إبراهيم سعادة – عامر جاموس – نزار الرشدان – نور الروابدة – يوسف قشي – رجائي عايد – محمد الداوود – محمد مرضي.

خط الهجوم: موسى التعمري – إبراهيم صبرة – عودة الفاخوري – محمد أبو زريق – علي عزايزة – علي علوان.