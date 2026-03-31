قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 وفيات.. محافظ القاهرة يوجه بسرعة تقديم الرعاية الصحية للمصابين بحريق سراي القبة
من الصحراء إلى العاصمة .. موجة أمطار رعدية تجتاح البلاد وتستمر حتى الخميس
تجاوز الـ 8200 جنيه .. مفاجاة في سعر الذهب عيار 24 الآن
تزوير الأرقام | محامي الخشن : أطالب بالتحقيق في تسريب بيانات موكلي
الأردن يعلن رفع أسعار البنزين والسولار
تحوط .. أحمد موسى : معظم دول العالم والعربية بدأت في رفع أسعار الوقود
حريق هائل في مصنع ملابس بـ سراي القبة .. وتحرك عاجل لمحافظ القاهرة
تشكيل المغرب لمواجهة باراجواي الودية
جامعة الأزهر: غدًا انتظام الدراسة بشكل حضوري في جميع الكليات والمعاهد
محامي الخشن : موقف موكلي قانوني وطبيعي وذلك في حجم شركة مليارية
بث مباشر| أحمد موسى: حالة الجو غدا في غاية الصعوبة وصدر قرار عاجل من التعليم
الإمارات تعلن زيادات كبيرة في أسعار الوقود لشهر أبريل 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيف أتغلب على الكسل في الصلاة وعلاج السرحان والنسيان؟.. دار الإفتاء توضح

علاج الكسل في الصلاة
علاج الكسل في الصلاة
عبد الرحمن محمد

أكد الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الصلاة فريضة إلهية لا تسقط عن المسلم تحت أي عذر ولذا يجب الحرص التام على أدائها في مواقيتها. 

وأوضح وسام أن الطريق الأمثل لكسر حاجز الكسل عن الصلاة يكمن في سلاح المبادرة والمسارعة إلى الوقوف بين يدي الله فور سماع الأذان مباشرة دون تأجيل. 

وأشار إلى أن التعود على الانطلاق للصلاة بمجرد نداء المؤذن يولد وازعا داخليا مع الوقت يجعل العبادة يسيرة ويزيل أي تكاسل جسدي أو نفسي عنها.

وشدد أمين الفتوى على أهمية شعور العبد باللهفة والشوق للقاء الخالق والوقوف في حضرته مبينا أن التقاعس عن الأوقات الخمسة يمثل حرمانا حقيقيا للعبد من فضل عظيم. 

ودعا المسلمين إلى تدبر عواقب ترك الصلاة وما يترتب عليها من فجوة كبيرة في العلاقة مع الله مما يستوجب تعويد النفس على الامتثال لأوامر الله واجتناب نواهيه.

 كما استعرضت دار الإفتاء دعاء نبويا مأثورا لعلاج الكسل حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العجز والكسل والجبن والبخل وفتنة المحيا والممات.

في سياق متصل قدم الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء نصائح عملية لتحقيق التركيز وتجنب شرود الذهن أثناء الصلاة.

وأوضح الورداني أن الانشغال بأمور الدنيا ينقص من أجر الصلاة مقترحا خطوتين للعلاج تبدأ بذكر الله والتمهل في قراءة الآيات مع تأمل معانيها بعمق.

وأضاف أن النظر إلى موضع السجود وتوجيه البصر نحو السبابة خلال التشهد يساعدان على حضور الذهن محذرا من أن إغماض العينين قد يفتح بابا للسرحان لدى البعض.

من جانبه أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق على تساؤلات المصلين حول مشكلة النسيان والشك في عدد الركعات أثناء الصلاة. 

وأوضح جمعة أن القاعدة الشرعية هي البناء على الأقل عند الشك فمن شك هل صلى ثلاثا أم أربعا يعتبرها ثلاثا ويأتي بالرابعة.

أما في حالات الشك المزمن والمستمر فقد نصح المفتي السابق بالبناء على الأكثر لفترة مؤقتة حتى يستقر الذهن أو الصلاة أمام شخص آخر للتأكد من العدد. 

وأكد أن القراءة بصوت مسموع نسبيا والنظر لموضع السجود يقللان من فرص السهو ويزيدان من درجة الخشوع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

جامعة القاهرة

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزير التعليم العالي

هل تتحول الدراسة "أونلاين"؟.. وزير التعليم العالي يحسم موقف الجامعات غدا

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

وزارة التربية والتعليم

عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية

طلاب الجامعات

يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة غداً وبعد غد في المدارس؟|قرار حاسم خلال ساعات

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

رفع درجة الاستعداد القصوى بالإسكندرية لمواجهة "تقلبات الطقس" غداً الأربعاء

جهود جامعية

جامعة أسوان توقع بروتوكول لتعزيز فرص التوظيف وربط التعليم بسوق العمل

محافظ القاهرة

محافظة القاهرة تعلن تطبيق نظام العمل أونلاين

بالصور

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

فيديو

آية عبد الرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: وهم الانتصار في حروب الشرق الأوسط

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة كاروماما الثانية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

المزيد