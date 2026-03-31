قبل الدخول على أحد تخافه.. كلمات لو قلتها يغير الله قلبه تجاهك

كشف الشيخ محمد أبو بكر ، الداعية الإسلامي، عن 7 كلمات لو قلتهم قبل الدخول على أي أحد تخافه يغير الله قلبه تجاهك.

وأوضح “ أبو بكر”، أن الـ7 كلمات هي:

سبحان الله الواحد القهار

سبحان الله الإله الواحد الذي ليس غيره أحد

سبحان الله الذي ليس بعدله شيء

سبحان الله الدائم القديم الذي لا ند له ولا عديل

سبحان الله الذي يحيي ويميت

سبحان الله الذي هو كل يوم فى شأن

سبحان الله الذي خلق ما يُرى وما لا يٌرى

سبحان الله الذي علم كل شيء بغير تعليم

ثم تدعو الله وتقول (( اللهم إني أسألك بحق هذه الكلمات وحرمتهن أن تفعل بي كذا وكذا))، تدعو الله بيقين فالله الذي يغير ولا يتغير سيغير الكون كله لأجلك.

من يخشى من شيء فليردد هذا الدعاء: "اللهم يا ولي نعمتي و يا ملاذي عند كربتي أجعل ما أخافهُ وأحذره بردًا و سلامًا عليّ كما جعلت النار بردًا و سلامًا على إبراهيم".

صيغة استغفار تمحو ذنوبك كلها

وإن كانت مثل الجبال

دعاء الرسول عند الخوف

فقد روى أبو داود -وقال الألباني: صحيح- عَنْ أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا، قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ».

دعاء الخوف من أمر معين

حسبي الله لما أهمني حسبي الله لمن بغى علي حسبي الله لمن حسدني حسبي الله لمن كادني بسوء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

ياعزيز أعزني، وياكافي أكفني، وياقوي قوني، ويالطيف ألطف بي في أموري كلها وألطف بي فيما نزل.

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود فإنهم لاينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك وقلوبهم في تصرفها كيف شئت يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.

اللهم إني ضعيف فقوني وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فأرزقني وأسألك خير الأمور كلها وخواتم الخير وجوامعه.

اللهم سخر لي من يكون لي عونا على ما أريد من أمور الدنيا والآخرة.

اللهم بك أستعين وعليك أتوكل اللهم ذلل لي صعوبة أمري وسهل لي مشقته وأرزقني الخير كله أكثر مما أطلب واصرف عني كل شر رب أشرح لي صدري ويسر لي أمري يا كريم.