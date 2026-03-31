الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

دعاء لنوم الطفل المريض.. يجعله ينام بسكينة وهدوء

شيماء جمال

دعاء لنوم الطفل المريض.. يعانى كثير من الأطفال هذه الفترة -فى ظل هذه التقلبات الجوية- من الأمراض ويجدون صعوبة فى النوم، بسبب التعب الذى يعانون منه، لذلك سنذكر مجموعة من الأدعية التى يمكنكم الاستعانة بها.

دعاء لنوم الطفل المريض

يارب اكتب له في هذه الليلة الراحة والسكينة، وخفّف ألمه، وأبعد عنه كل سوء.

يارب يا من لا تنام له عين، أذهب التعب والمرض عن طفلي واشفه شفاء لا يغادر له سقمًا.
اللهم لا تريه في منامه إلا كل جميل، وأدخله في نومٍ عميق يريح جسده.

اللهم إنا نستغيث بك ونرجوك ونتوسل إليك، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا رحيم يا قدير، يا حي يا قيوم.


يا الله يا رب العرش العظيم، ارزق طفلي في هذا الليل السكينة والطمأنينة والراحة، وخفّف ألمه، واحميه من كل شر، اللهم امنحه نومًا هانئًا.

“اللهم يا من لا تنام له عين، أذهب التعب والمرض عن طفلي واشفه شفاء لا يغادر له سقمًا.

اللهم انت الشافي بيدك الشفاء أخرج طفلي من حلق الضيق إلى أوسع الطريق يا الله،و خذ بيده يا كريم يا بديع واحفظه بعزك، يا من تشفى كل مريض وتعيده إلى صحته، خفف عن طفلي آلامه وأرح جسده، يا أيها الشافي المعافي، أنزل في نبض طفلي الصغير الراحة والعافية إنك على كل شيء قدير”.

في الدعاء الذى سبق ندعو الله عز وجل أن يشفى الطفل في وقت سريع وأن يأخذ بيده ويحفظه، وأن يخفف من آلام الطفل وينزل الراحة إلى جسده.

دعاء لشفاء المريض الصغير

 ويستحب أن نقول اللهم شفاءً عاجلًا لأطفالي الصغار، يصرف عنهم المرض والتعب والألم ويُبعد عنّي الحزن والهم والغم.

-اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير،اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ آمين. بسم الله أرقيك من وساوس الصّدر وشتات الأمر، من الأمراض والأوهام، ومن نزغات الشّيطان ومن الأسقام، ومن الكوابيس ومن مزعجات الأحلام.

-أعوذ بكلمات الله التامّة من كلّ شيطانٍ وهامّةٍ وكلّ عينٍ لامةٍ بسم الله أرقيك، من كل شيءٍ يؤذيك، من شرّ كلّ نفسٍ أو عين حاسدٍ الله يشفيك، بسم الله أرقيك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم؛ ثلاث مراتٍ -بسم الله يبْريك، ومن كل داءٍ يشفيك، ومن شرّ حاسدٍ إذا حسد، وشرّ كلّ ذي عينٍ أعوذ بكلمات الله التامّات من شرّ ما خلق أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيك؛ سبع مرّاتٍ اللهم صلِ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيدٌ.

دعاء لنوم الطفل الرضيع بهدوء وسكينة

اللهم غارت النجوم، وهدأت العيون، وأنت الحيّ القيّوم، لا تأخذه سِنَةٌ ولا نوم، يا حيّ يا قيّوم أهدئ ليله، وأَنِم عينه، اللهمّ اجعلها ليلةً هادئةً وخفيفةً عليه.

ربِّ لا تريه في منامه إلا كل جميل، وأدخله في نومٍ عميق يريح جسده.

اللهم اكتب له في هذه الليلة الراحة والسكينة، وخفّف ألمه، وأبعد عنه كل سوء.

يا الله يا رب العرش العظيم، ارزق طفلي في هذا الليل السكينة والطمأنينة والراحة، وخفّف ألمه، واحميه من كل شر، اللهم امنحه نوماً هانئاً.

دعاء لنوم الطفل المريض دعاء لشفاء المريض الصغير دعاء لنوم الطفل الرضيع بهدوء وسكينة دعاء لنوم الطفل الرضيع الطفل الطفل المريض النوم

