ياسين منصور يجتمع بلاعبي الأهلي الأسبوع المقبل
إسرائيل تقرر وقف بيع الأسلحة لفرنسا
هل كذبة أبريل حلال أم حرام؟.. أمين الإفتاء يجيب
مفبرك .. الداخلية تكشف حقيقة فيديو لفرد شرطة يجذب مواطنا بطريقة غير لائقة
إعلام إسرائيلي: إطلاق 15 صاروخا من لبنان نحو حيفا
سريع الانتشار .. جمال شعبان يعلن عن متحور جديد لكورونا ظهر بالخارج
محافظ الجيزة يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بنزلة الشوبك ويوقد شعلة النصر
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة مصر وإسبانيا
أمطار رعدية وبرق.. تفاصيل الحالة المناخية الأخطر فى طقس الساعات المقبلة
وزير الأسرى السابق : قانون الإعدام بالكنيست الإسرائيلي حرب إبادة جديدة
نادٍ أوروبي يدخل في مفاوضات عاجلة لضم محمد صلاح .. هل تتم الصفقة؟
تولّانا يا رب | انهيار زوجة ميدو بمنشور مؤثر بسبب أزمة نجلها
ديني

حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام الأيام البيض.. أمين الإفتاء يوضح

دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

أجاب الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية على التساؤلات الشرعية المتعلقة بحكم الأكل أو الشرب على سبيل النسيان خلال صيام التطوع وذلك بالتزامن مع بدء صيام الأيام البيض لشهر شوال غدا الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026 ميلادية والموافق 13 من شهر شوال لعام 1447 هجرية.

وأكد عثمان في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع فيسبوك أنه لا يوجد فرق بين صيام الفريضة وصيام التطوع في حالة النسيان موضحا أن من أكل أو شرب ناسيا في صيام الأيام البيض أو أي نافلة أخرى فإن صومه صحيح ومقبول ويجب عليه إتمام يومه للنهاية دون الحاجة إلى إعادة اليوم أو دفع كفارة.

واستند مدير إدارة الفتوى في تأصيله الشرعي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه مشيرا إلى أن النسيان عذر شرعي لا دخل لإرادة المسلم فيه ولا يبطل العبادة سواء كانت فرضا في رمضان أو تطوعا في غيره من الشهور.

وفي سياق متصل تناول الشيخ عويضة عثمان مسألة صيام الأيام البيض متفرقة موضحا أن السنة النبوية المطهرة رغبت في صيام 3 أيام من كل شهر هجري ويفضل أن تكون أيام 13 و14 و15 التي يكتمل فيها القمر وتسمى بالأيام البيض لما لها من فضل عظيم في تكفير الذنوب وتقوية الوازع الديني لدى المسلم.

وأشار أمين الفتوى إلى أن الأمر فيه سعة شرعية كبيرة فإذا لم يستطع المسلم صيام الأيام الثلاثة متتالية في منتصف الشهر فله أن يصومها متفرقة في أول الشهر أو وسطه أو آخره ويتحقق له أصل السنة بذلك الثواب مؤكدا على ما ورد عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه في وصية النبي له بصيام 3 أيام من كل شهر دون تحديد أيام بعينها.

واختتم الشيخ عويضة عثمان حديثه بدعوة المسلمين إلى اغتنام فضل الأيام البيض التي تبدأ غدا الأربعاء وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل بالصيام والتوبة والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة مذكرًا بأن صيام هذه الأيام يعد فرصة إيمانية متجددة لزيادة الحسنات وتطهير النفس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

جامعة القاهرة

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزير التعليم العالي

هل تتحول الدراسة "أونلاين"؟.. وزير التعليم العالي يحسم موقف الجامعات غدا

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

وزارة التربية والتعليم

عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية

طلاب الجامعات

يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

وزير التعليم العالي

التعليم العالي: استمرار انتظام الدراسة بالجامعات والمعاهد حضوريا غدا الأربعاء

ترشيحاتنا

السيطرة على حريق

فى أسوان .. السيطرة على حريق بشقة سكنية

المتهم

محادثات على الانترنت.. القبض على المتهم بالتحرش بفتاة وإبتزازها بالجيزة

المتهمين

تعديا على صاحب محل بالضرب.. القبض على فتاتين ووالدهم بالدقهلية

بالصور

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

فيديو

آية عبد الرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: إبادة "عماليق".. ما وراء قرار إعدام الأسرى الفلسطينيين؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نتنياهو.. ومأزق الهروب إلى الأمام!!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : وجه الرقمنة الإدارية الجديد

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: وهم الانتصار في حروب الشرق الأوسط

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة كاروماما الثانية

