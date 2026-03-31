حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام الأيام البيض.. أمين الإفتاء يوضح

أجاب الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية على التساؤلات الشرعية المتعلقة بحكم الأكل أو الشرب على سبيل النسيان خلال صيام التطوع وذلك بالتزامن مع بدء صيام الأيام البيض لشهر شوال غدا الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026 ميلادية والموافق 13 من شهر شوال لعام 1447 هجرية.

وأكد عثمان في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع فيسبوك أنه لا يوجد فرق بين صيام الفريضة وصيام التطوع في حالة النسيان موضحا أن من أكل أو شرب ناسيا في صيام الأيام البيض أو أي نافلة أخرى فإن صومه صحيح ومقبول ويجب عليه إتمام يومه للنهاية دون الحاجة إلى إعادة اليوم أو دفع كفارة.

واستند مدير إدارة الفتوى في تأصيله الشرعي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه مشيرا إلى أن النسيان عذر شرعي لا دخل لإرادة المسلم فيه ولا يبطل العبادة سواء كانت فرضا في رمضان أو تطوعا في غيره من الشهور.

وفي سياق متصل تناول الشيخ عويضة عثمان مسألة صيام الأيام البيض متفرقة موضحا أن السنة النبوية المطهرة رغبت في صيام 3 أيام من كل شهر هجري ويفضل أن تكون أيام 13 و14 و15 التي يكتمل فيها القمر وتسمى بالأيام البيض لما لها من فضل عظيم في تكفير الذنوب وتقوية الوازع الديني لدى المسلم.

وأشار أمين الفتوى إلى أن الأمر فيه سعة شرعية كبيرة فإذا لم يستطع المسلم صيام الأيام الثلاثة متتالية في منتصف الشهر فله أن يصومها متفرقة في أول الشهر أو وسطه أو آخره ويتحقق له أصل السنة بذلك الثواب مؤكدا على ما ورد عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه في وصية النبي له بصيام 3 أيام من كل شهر دون تحديد أيام بعينها.

واختتم الشيخ عويضة عثمان حديثه بدعوة المسلمين إلى اغتنام فضل الأيام البيض التي تبدأ غدا الأربعاء وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل بالصيام والتوبة والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة مذكرًا بأن صيام هذه الأيام يعد فرصة إيمانية متجددة لزيادة الحسنات وتطهير النفس.