هل يجب تبييت النية في صيام الأيام البيض؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على التساؤلات الشرعية المثارة حول ضرورة تبييت النية لـ صيام الأيام البيض المباركة والتي من المقرر أن تبدأ أول أيامها غدا الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026 ميلادية والموافق 13 من شهر شوال لعام 1447 هجرية.

وأكد ممدوح في توضيحه الفقهي أنه لا يشترط نهائيا تبييت النية من الليل في صيام التطوع والنوافل ومنها الأيام البيض حيث يجوز للمسلم أن ينوي الصيام خلال ساعات النهار حتى بعد طلوع الفجر أو وقت الظهيرة بشرطين أساسيين أولهما أن تكون هذه النية قبل وقت الزوال أي قبل حلول أذان العصر والشرط الثاني والأهم هو ألا يكون المسلم قد أتى بأي فعل من محظورات الصيام المعروفة كالطعام أو الشراب منذ لحظة طلوع الفجر وحتى لحظة نية الصيام.

واستند أمين الفتوى بدار الإفتاء في هذا الرأي الشرعي إلى السنة النبوية المطهرة متمثلة في الحديث الصحيح عن السيدة عائشة رضي الله عنها حين دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وسأل هل عندكم من طعام فأخبرته بعدم وجود شيء فقال صلى الله عليه وسلم إني صائم وهو ما يعد دليلا قاطعا على جواز إنشاء نية صيام النافلة والتطوع خلال ساعات النهار وممارسة العبادة بشكل صحيح.

وفي سياق متصل شدد مدير إدارة الأبحاث الشرعية على أن صيام الفرض يختلف تمام الاختلاف في أحكامه وشروطه عن صيام التطوع حيث يعد تبييت النية قبل أذان الفجر ركنا أساسيا لا يصح الصيام بدونه بأي حال من الأحوال سواء كان ذلك الصيام خاصا بشهر رمضان المبارك أو الكفارات الواجبة أو النذور المعلقة أو حتى قضاء ما فات المسلم من أيام إفطار سابقة في رمضان.

وبشأن حكم إفساد صيام التطوع بعد الشروع فيه أوضح العلماء بدار الإفتاء أن المسلم إذا أفطر في يوم نافلة متعمدا دون وجود عذر شرعي فإنه يلزمه القضاء فقط دون وجوب أي كفارة عليه لأن صيام التطوع هو عهد اختياري يلتزم به العبد تجاه ربه بخلاف صيام الفريضة الذي تستوجب مخالفة أحكامه المتعمدة الكفارة المغلظة في حال الإفطار العمدي في نهار رمضان دون رخصة شرعية.

واختتم العلماء توضيحهم بالتأكيد على أن صيام الأيام البيض التي تبدأ غدا الأربعاء هي سنة مؤكدة ومستحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم تهدف إلى التقرب لله ونيل الثواب العظيم وأن تيسير أحكام النية في هذه الأيام المباركة يأتي من باب الترغيب والتشجيع للمسلمين على أداء النوافل مع ضرورة التزام الصائم التام بشروط الإمساك عن كافة المفطرات منذ الفجر وحتى غروب الشمس لضمان قبول العمل.