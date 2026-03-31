إسرائيل تقرر وقف بيع الأسلحة لفرنسا
هل كذبة أبريل حلال أم حرام؟.. أمين الإفتاء يجيب
مفبرك .. الداخلية تكشف حقيقة فيديو لفرد شرطة يجذب مواطنا بطريقة غير لائقة
إعلام إسرائيلي: إطلاق 15 صاروخا من لبنان نحو حيفا
سريع الانتشار .. جمال شعبان يعلن عن متحور جديد لكورونا ظهر بالخارج
محافظ الجيزة يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بنزلة الشوبك ويوقد شعلة النصر
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة مصر وإسبانيا
أمطار رعدية وبرق.. تفاصيل الحالة المناخية الأخطر فى طقس الساعات المقبلة
وزير الأسرى السابق : قانون الإعدام بالكنيست الإسرائيلي حرب إبادة جديدة
نادٍ أوروبي يدخل في مفاوضات عاجلة لضم محمد صلاح .. هل تتم الصفقة؟
تولّانا يا رب | انهيار زوجة ميدو بمنشور مؤثر بسبب أزمة نجلها
هنا معرفكش واعرف حدودك .. انفعال أحمد موسى على الهواء لسبب صادم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجب تبييت النية في صيام الأيام البيض؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى
الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى
عبد الرحمن محمد

أجاب الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على التساؤلات الشرعية المثارة حول ضرورة تبييت النية لـ صيام الأيام البيض المباركة والتي من المقرر أن تبدأ أول أيامها غدا الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026 ميلادية والموافق 13 من شهر شوال لعام 1447 هجرية.

وأكد ممدوح في توضيحه الفقهي أنه لا يشترط نهائيا تبييت النية من الليل في صيام التطوع والنوافل ومنها الأيام البيض حيث يجوز للمسلم أن ينوي الصيام خلال ساعات النهار حتى بعد طلوع الفجر أو وقت الظهيرة بشرطين أساسيين أولهما أن تكون هذه النية قبل وقت الزوال أي قبل حلول أذان العصر والشرط الثاني والأهم هو ألا يكون المسلم قد أتى بأي فعل من محظورات الصيام المعروفة كالطعام أو الشراب منذ لحظة طلوع الفجر وحتى لحظة نية الصيام.

واستند أمين الفتوى بدار الإفتاء في هذا الرأي الشرعي إلى السنة النبوية المطهرة متمثلة في الحديث الصحيح عن السيدة عائشة رضي الله عنها حين دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وسأل هل عندكم من طعام فأخبرته بعدم وجود شيء فقال صلى الله عليه وسلم إني صائم وهو ما يعد دليلا قاطعا على جواز إنشاء نية صيام النافلة والتطوع خلال ساعات النهار وممارسة العبادة بشكل صحيح.

وفي سياق متصل شدد مدير إدارة الأبحاث الشرعية على أن صيام الفرض يختلف تمام الاختلاف في أحكامه وشروطه عن صيام التطوع حيث يعد تبييت النية قبل أذان الفجر ركنا أساسيا لا يصح الصيام بدونه بأي حال من الأحوال سواء كان ذلك الصيام خاصا بشهر رمضان المبارك أو الكفارات الواجبة أو النذور المعلقة أو حتى قضاء ما فات المسلم من أيام إفطار سابقة في رمضان.

وبشأن حكم إفساد صيام التطوع بعد الشروع فيه أوضح العلماء بدار الإفتاء أن المسلم إذا أفطر في يوم نافلة متعمدا دون وجود عذر شرعي فإنه يلزمه القضاء فقط دون وجوب أي كفارة عليه لأن صيام التطوع هو عهد اختياري يلتزم به العبد تجاه ربه بخلاف صيام الفريضة الذي تستوجب مخالفة أحكامه المتعمدة الكفارة المغلظة في حال الإفطار العمدي في نهار رمضان دون رخصة شرعية.

واختتم العلماء توضيحهم بالتأكيد على أن صيام الأيام البيض التي تبدأ غدا الأربعاء هي سنة مؤكدة ومستحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم تهدف إلى التقرب لله ونيل الثواب العظيم وأن تيسير أحكام النية في هذه الأيام المباركة يأتي من باب الترغيب والتشجيع للمسلمين على أداء النوافل مع ضرورة التزام الصائم التام بشروط الإمساك عن كافة المفطرات منذ الفجر وحتى غروب الشمس لضمان قبول العمل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

جامعة القاهرة

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزير التعليم العالي

هل تتحول الدراسة "أونلاين"؟.. وزير التعليم العالي يحسم موقف الجامعات غدا

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

وزارة التربية والتعليم

عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية

طلاب الجامعات

يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

وزير التعليم العالي

التعليم العالي: استمرار انتظام الدراسة بالجامعات والمعاهد حضوريا غدا الأربعاء

ترشيحاتنا

الوضوء

ما حكم قول زمزم بعد الوضوء؟.. الإفتاء توضح

حقوق الوالدين

أولادي عاقّين لي فهل أزورهم رغم كسر قلبي؟.. أمين الإفتاء يجيب

زيارة الأضرحة

هل زيارة الأضرحة والتبرك بها حلال؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

فيديو

آية عبد الرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: إبادة "عماليق".. ما وراء قرار إعدام الأسرى الفلسطينيين؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نتنياهو.. ومأزق الهروب إلى الأمام!!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : وجه الرقمنة الإدارية الجديد

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: وهم الانتصار في حروب الشرق الأوسط

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة كاروماما الثانية

المزيد