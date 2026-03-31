الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

صيام الأيام البيض.. الإفتاء توضح فضلها وحكم جمعها مع الست من شوال

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

ساعات قليلة ويبدأ المسلمون في صيام الأيام البيض من شهر شوال والتي توافق غدا الأربعاء. وفي هذا الصدد، أكدت دار الإفتاء المصرية أن صيام الأيام البيض من شهر شوال لعام 2026 يعد من السنن المستحبة التي يحرص عليها المسلمون لما لها من فضل عظيم وثواب كبير عند الله تعالى. 

وأوضحت الدار أن هذه الأيام توافق الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الهجري، حيث اكتسبت مسمى الأيام البيض نظراً لاكتمال القمر فيها واشتداد نوره في السماء خلال تلك الليالي المباركة.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن صيام هذه الأيام يمثل امتداداً لحالة الطاعة والروحانية التي يعيشها المسلم بعد انقضاء شهر رمضان المبارك. واستشهدت الدار في هذا السياق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إن من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر، مؤكدة أن شهر شوال يحمل مكانة خاصة في تعزيز القرب من الله عز وجل واستمرارية العبادة.

حكم جمع نية صيام الست من شوال والأيام البيض 

ولفتت الدار إلى أن الجمع بين نية صيام الست من شوال وصيام الأيام البيض يسهم في مضاعفة الأجر وترسيخ مبدأ الاستمرارية في العبادات النافلة. 

وشبهت هذه الطاعات بالسنن الرواتب في الصلاة، كونها تجبر ما قد يطرأ على الفريضة من نقص، كما اعتبرتها علامة طيبة على قبول العمل الصالح في رمضان، إذ إن من بشائر قبول الطاعة هو التوفيق لطاعة أخرى تليها.
وفي ختام توضيحها، ذكرت دار الإفتاء أن  صيام الأيام البيض يندرج تحت بند النوافل وليس الواجبات، حيث يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. 

ورغم ذلك، شددت على أنها فرصة ذهبية لمن يرغب في زيادة رصيده من الحسنات والتقرب إلى الخالق، خاصة وأن شهر شوال يمثل بداية مرحلة جديدة من الالتزام الإيماني والروحي عقب شهر الصيام.

 

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
