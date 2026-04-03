قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احذر.. الحبس سنة عقوبة المساس بالحرية الشخصية طبقا للقانون
مدبولي وأخنوش يترأسان اليوم الدورة الأولى للجنة التنسيق المصرية- المغربية بالعاصمة الجديدة
فرصة ذهبية للأسر.. دعوة عاجلة لتخزين هذه المحاصيل قبل تغير الأسعار
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
ما علاج الكسل في العبادة والتسويف والتأخير؟.. الإفتاء تجيب
نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء وترشيد الاستهلاك
ماذا يفعل من لم يصل الفجر في وقته اليوم؟.. الإفتاء: لديك حل واحد
انتشال جثماني إسرائيليين من تحت أنقاض مبنى دمره صاروخ إيراني في حيفا
أسباب خصم رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع شهريا
هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم لأداء الصلوات الخمس؟.. اعرف الحكم الشرعي
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-4-2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خاص| جاهز للعودة والتعويضات ستصرف لأسرته.. رئيس نقابة بتروجيت يكشف تفاصيل عودة جثمان شهيد مصر من الإمارات

شهيد مصر فى الإمارات
شهيد مصر فى الإمارات
أمل مجدى

توفى المهندس حسام صادق خليفة، مدير عام مساعد الجودة بشركة بتروجيت – فرع دولة الإمارات العربية المتحدة، أثناء أداء مهام عمله بموقع الشركة في حبشان بإمارة أبوظبي، خلال عمليات الإخلاء في أعقاب اندلاع حريقين بالموقع نتيجة سقوط شظايا إثر عملية اعتراض من قبل الدفاعات الجوية الإماراتية.

وقال المهندس أحمد السروجي، أمين النقابة العامة للبترول ورئيس نقابة بتروجيت، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» إنه تم عمل اللازم في المستشفى، وفي انتظار تصريح السفارة، حيث أن الجثمان جاهز للعودة بعد إنهاء إجراءات الحجز.

وأوضح: “بإذن الله سأتواجد مع زملائي، مدير عام الموارد البشرية، ومدير عام الشئون الإدارية، واللجنة النقابية بشركة بتروجيت، في استقبال الجثمان”.

وأكد أن الشركة ستقوم بصرف تعويضات كبيرة لأسرته التي فقدت عائلها، وفقاً لما هو متبع منذ إنشاء الشركة عام 1975.  

  

وزير البترول ينعى الفقيد 

وفي السياق ذاته، نعى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وجميع قيادات قطاع البترول والعاملين بشركاته، شهيد الواجب المغفور له بإذن الله، المهندس حسام صادق خليفة، مدير عام مساعد الجودة بشركة بتروجيت- فرع دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي وافته المنية في أثناء أداء مهام عمله بموقع الشركة في حبشان بإمارة أبوظبي.

وارتقى الفقيد خلال عمليات الإخلاء بموقع الشركة؛ في أعقاب اندلاع حريقين بالموقع، نتيجة سقوط شظايا إثر عملية اعتراض من قبل الدفاعات الجوية الإماراتية.

وأسفر الإخلاء أيضاً عن إصابة 4 آخرين بإصابات طفيفة، من بينهم 2 من العاملين بالشركة يحملان الجنسية المصرية، هما: ياسر جمعة أحمد عبد السلام (مشرف معمل)، ومحمد إبراهيم علي عبد الرحمن (مهندس ضبط جودة مدني)، حيث تلقيا العلاج اللازم وغادرا المستشفى.

وتقدم الوزير بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة شهيد الواجب، وزملائه في شركة بتروجيت، وجميع العاملين بقطاع البترول، مؤكداً تقديم كامل الدعم لأسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم.

كما نعى قطاع البترول المصري، ابناً باراً وكادراً متميزاً، مستذكراً بكل التقدير مسيرة الفقيد المهنية، وما اتسمت به من إخلاص وتفانٍ والتزام.

البترول الغاز النفط شهيد مصر الإمارات بتروجيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

هل سيتم غلق تطبيق ماسنجر ؟.. تفاصيل القرار

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

موعد زيادة المعاشات 2026.. تعرف على الفئات المستفيدة وجدول الصرف

