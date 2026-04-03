خاص| جاهز للعودة والتعويضات ستصرف لأسرته.. رئيس نقابة بتروجيت يكشف تفاصيل عودة جثمان شهيد مصر من الإمارات

توفى المهندس حسام صادق خليفة، مدير عام مساعد الجودة بشركة بتروجيت – فرع دولة الإمارات العربية المتحدة، أثناء أداء مهام عمله بموقع الشركة في حبشان بإمارة أبوظبي، خلال عمليات الإخلاء في أعقاب اندلاع حريقين بالموقع نتيجة سقوط شظايا إثر عملية اعتراض من قبل الدفاعات الجوية الإماراتية.

وقال المهندس أحمد السروجي، أمين النقابة العامة للبترول ورئيس نقابة بتروجيت، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» إنه تم عمل اللازم في المستشفى، وفي انتظار تصريح السفارة، حيث أن الجثمان جاهز للعودة بعد إنهاء إجراءات الحجز.

وأوضح: “بإذن الله سأتواجد مع زملائي، مدير عام الموارد البشرية، ومدير عام الشئون الإدارية، واللجنة النقابية بشركة بتروجيت، في استقبال الجثمان”.

وأكد أن الشركة ستقوم بصرف تعويضات كبيرة لأسرته التي فقدت عائلها، وفقاً لما هو متبع منذ إنشاء الشركة عام 1975.





وزير البترول ينعى الفقيد

وفي السياق ذاته، نعى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وجميع قيادات قطاع البترول والعاملين بشركاته، شهيد الواجب المغفور له بإذن الله، المهندس حسام صادق خليفة، مدير عام مساعد الجودة بشركة بتروجيت- فرع دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي وافته المنية في أثناء أداء مهام عمله بموقع الشركة في حبشان بإمارة أبوظبي.

وارتقى الفقيد خلال عمليات الإخلاء بموقع الشركة؛ في أعقاب اندلاع حريقين بالموقع، نتيجة سقوط شظايا إثر عملية اعتراض من قبل الدفاعات الجوية الإماراتية.

وأسفر الإخلاء أيضاً عن إصابة 4 آخرين بإصابات طفيفة، من بينهم 2 من العاملين بالشركة يحملان الجنسية المصرية، هما: ياسر جمعة أحمد عبد السلام (مشرف معمل)، ومحمد إبراهيم علي عبد الرحمن (مهندس ضبط جودة مدني)، حيث تلقيا العلاج اللازم وغادرا المستشفى.

وتقدم الوزير بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة شهيد الواجب، وزملائه في شركة بتروجيت، وجميع العاملين بقطاع البترول، مؤكداً تقديم كامل الدعم لأسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم.

كما نعى قطاع البترول المصري، ابناً باراً وكادراً متميزاً، مستذكراً بكل التقدير مسيرة الفقيد المهنية، وما اتسمت به من إخلاص وتفانٍ والتزام.