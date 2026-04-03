الريس متقال داقق عصافير والصعايدة كلهم كدا .. تصريح صادم لحجازي متقال

كشف الفنان حجازي متقال، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيرا إلى أن التاتو والوشم أمر محبب له.

واضاف الفنان حجازي متقال، خلال لقائه في برنامج «كلام الناس» مع الإعلامية ياسمين عز على قناة «MBC مصر»، أن :"الصعايدة كلهم كدة والريس متقال كان داقق عصافير"، مستدركا أن :"انا داقق وشم في شكل صورتي على ذراعي وهذا أمر عادي عندنا في الصعيد".

كشف الفنان والريس حجازي متقال عن تفاصيل بداياته الفنية، مؤكدًا أن انطلاقته الحقيقية جاءت من خلال مشاركته في برنامج المواهب «ستار ميكر»، الذي شكّل نقطة تحول في مسيرته.

وقال حجازي متقال، إن : «بداياتي كانت من خلال برنامج ستار ميكر، وهو برنامج مسابقات مهم جدًا في وقته».

وأضاف: « طارق نور كان له فضل كبير في مشواري، ووجوده ودعمه كانا سببًا رئيسيًا في ظهوري وانطلاقتي».

وأشار إلى أن هذه التجربة منحته فرصة حقيقية لإثبات موهبته أمام الجمهور، وكانت بمثابة الخطوة الأولى نحو تحقيق الانتشار والشهرة في الوسط الفني.