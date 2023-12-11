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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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70 ثانية فقط للناخب|أيمن عقل: كل 10 دقائق تزيد عدد اللجان التى يتم زيارتها

أيمن عقل منسق أئتلاف
أيمن عقل منسق أئتلاف نزاهة الدولي

قال أيمن عقل منسق ائتلاف نزاهة الدولي،  إن متابعة الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ في عشرة محافظات حتي الآن حيث وصل عدد اللجان الإنتخابية الي ١٤٢٨ لجنة انتخابية، مؤكدا : كل عشرة دقائق يزيد عدد اللجان التى يتم زيارتها من قبل المتابعين للعملية الانتخابية من عشرة محافظات.


وأكد عقل خلال مداخله هاتفية للاعلامي هيثم سعودي، بفضائية dmc، أنه حتي الآن تؤكد ان العملية الانتخابية تسير بزاهة وحيادية وشفافية وبشكل سلس.

الكثافة العددية أمام مقار ومراكز الأقتراع

وأوضح ،منسق ائتلاف نزاهة الدولي،  أن من الملاحظات لمتابعين اللجان الإنتخابية في المحافظات هي فكرة الكثافة العددية للناخبين امام مقار ومراكز الإقتراع، مؤكدين إقبال ومشاركة من كبار السن والنساء.

المدة الزمني التى يستغرق فيها الناخب الأدلاء بصوته تصل إلى 70 ثانية فقط، مما يؤكد كثرة التسهيلات التى تقوم بها الهيئة الوطنية للأنتخابات

وتابع:والهيئة الوطنية والقضاة ورؤوساء اللجان الفرعية يساعدون زوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، كما ان المدة الإنتخابية وعملية التصويت التي يدلي فيها المنتخب صوته تصل الى ٧٠ ثانية فقط، فهي ملاحظة تستحق الإشادة والتقدير للتسهيلات التي تقوم بها الهيئة الوطنية للانتخابات لمساعدة الناخبين على الادلاء بأصواتهم في العملية الإنتخابية.

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